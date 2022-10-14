Пять проектов «Неометрии» в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи получили статус «умных новостроек»

Проекты федерального девелопера «Неометрия» стали единственными объектами в Сочи и Ростове-на-Дону, включёнными в российский «Реестр умных новостроек»

Жилые комплексы федерального девелопера «Неометрия» получили дипломы за использование умных технологий с присвоением классов E, D и С. Награждение прошло на площадке конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» в Краснодаре, организатором которой выступил Единый ресурс застройщиков (портал ЕРЗ.РФ).

В ноябре 2021 года ЕРЗ совместно с участниками строительного рынка разработал методологию присвоения новостройкам классов умного многоквартирного дома (МКД). В документе опредили перечень требований к сертификации умных МКД и минимальный набор функций, необходимый для присвоения одного из пяти классов — от E до A. При этом каждая следующая ступень учитывает требования предыдущей. Всего на сегодняшний день в «Реестр умных новостроек» входят 114 жилых объектов в России.

Жилым комплексам «Флора» (Сочи), «Сказка» (Ростов-на-Дону) и «Отражение» (Краснодар) присвоили класс E. В домах предусмотрен автоматизированный сбор и передача в УК данных о потреблении ресурсов, круглосуточное видеонаблюдение на территории, бесконтактный доступ на примере системы контроля и управления доступом на территорию (СКУД).

ЖК «Фрукты» на федеральной территории «Сириус» (Сочи) присужден класс D, клубному дому «Вместе» (Ростов-на-Дону) — C. Более высокие классы — D и С — получают новостройки с дополнительными сервисами и с их расширенными опциями: интеграцией с ГИС ЖКХ автоматизированного поквартирного учета, общедомовым видеодомофоном, тревожной кнопкой на панели домофона для вызова охраны, автоматизированным управлением лифтами.

«Современный потребитель все больше предпочитает digital-решения, которые делают его жизнь комфортнее. Люди хотят, чтобы технологии обеспечивали уют и гарантировали безопасность в их жилье. Кроме того, умные-технологии значительно упрощают быт человека, что особенно важно в современных реалиях, когда скорость жизни постоянно увеличивается. Сегодня застройщики просто обязаны насыщать объекты недвижимости цифровыми решениями, создавая высокотехнологичные экосистемы, интегрированные с городскими инженерными и информационными сервисами. Мы понимаем, насколько это важно, поэтому наши клиенты, к примеру, с момента приобретения квартиры подключаются к единой цифровой платформе и могут пользовать широким набором современных услуг», — говорит коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

«Федеральный девелопер «Неометрия» уделяет большое внимание развитию умных технологий в своих домах. Жилые комплексы компании получили разные классы. Причём С — это редкий класс, которого мало кто достигает», — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Цифровизацию строительной отрасли активно поддерживает и государство. В июле 2022 года создана АНО «Умный МКД». В состав учредителей вошли и девелоперы. В ближайших планах организации — утверждение концепции цифровизации МКД, в которой будут обозначены основные подходы к digital как для новых домов, так и уже существующих. Кроме того, прорабатывается план стандартизации для учета уже существующих и работающих предложений участников рынка.