«Неометрия» запустила квартирный трейд-ин в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новороссийске

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  • © Рендер предоставлен пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»
    © Рендер предоставлен пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» запустил программу trade-in (трейд-ин) во всех городах присутствия

Клиенты получат взамен своей старой квартиры собственность в новостройке, при этом улучшив жилищные условия. Кроме того, система trade-in позволяет зафиксировать цены на новую недвижимость, пока будет идти продажа старой.

В программе участвуют новостройки во всех городах присутствия федерального девелопера «Неометрия». В Краснодаре — ЖК «Улыбка» (все квартиры, кроме студий), «Отражение» (2 и 3-комнатные квартиры во втором литере) и микрорайон «Южане» (все квартиры в 4-й очереди, кроме студий); в Сочи — «Флора» (2-комнатные квартиры во второй очереди); в Новороссийске — «Облака-2» (2 и 3-комнатные квартиры); в Ростове-на-Дону — клубный дом «Вместе» (все квартиры, кроме студий).

Программа действует до 30 октября 2022 года и позволяет зафиксировать цены на новую недвижимость в жилых комплексах девелопера. Специалисты «Неометрии» совместно с консалтинговой компанией SRG займутся реализацией собственности клиента по рыночной цене и возьмут на себя все юридические процедуры и обязательства. Срок продажи квартиры — от 1 дня до 3 месяцев.

Участник программы может приобрести квартиру в новостройке, даже если у него нет собственных сбережений — в счёт покупки засчитывается цена старой недвижимости. Оставшуюся часть суммы можно взять в ипотеку. В настоящий момент «Неометрия» совместно с банками-партнерами продолжает реализацию ипотечных программ со сниженной процентной ставкой.

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«Люди хотят улучшить своё жильё, переехать в более просторную квартиру, переселиться в более престижный район. Если уже есть какая-то недвижимость, то покупка новой нередко превращается в многоступенчатую операцию, в рамках которой нужно как можно выгоднее продать старое жилье, а потом максимально быстро приобрести новое, чтобы рыночные колебания не обесценили сделку. Механизм трейд-ин позволяет минимизировать риски. При этом продажей старой собственности будет заниматься профессиональное агентство», — прокомментировала заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре владельцы квартир в ЖК «Отражение» получили ключи.

«Неометрия» Жилье Недвижимость Строительство Финансы Экономика

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