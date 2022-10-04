Проект гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи вышел в финал премии Proestate & Toby Awards 2022

Проект федерального девелопера «Неометрия» поборется за победу в номинации «Инвестиционные проекты» ежегодной всероссийской профессиональной премии в области коммерческой и жилой недвижимости Proestate & Toby Awards 2022

Всего в конкурсе зарегистрировали 230 заявок со всей России, из них в финал вышли 166 компаний и проектов. Голосование экспертов проходило при участии независимого консультанта ДОМ.РФ. Список финалистов можно посмотреть здесь .

«Нескучный сад» — гостиничный комплекс премиум-класса в Адлерском районе Сочи на территории 4,5 га. Проект включает в себя два 10-этажных корпуса, более 1,7 тыс. номеров, три бассейна, в том числе с морской водой, фитнес-центр, развлекательные, гастрономические и торговые площади, детские развивающие центры. Для деловых мероприятий предусмотрены зоны коворкинга и конференц-залы. Территория и инфраструктура комплекса, номерной фонд, уровень обслуживания соответствуют самым высоким мировым стандартам.

«Приобретая номера в гостиничном комплексе «Нескучный сад», клиент получает не только отдых премиум-класса в самом популярном городе-курорте России, но и готовый бизнес, находящийся под управлением отельного оператора. Безусловно, такая возможность привлекает внимание инвесторов, так как позволяет распоряжаться ценным активом на свое усмотрение: жить в номере самостоятельно или получать доход от аренды», — отметили в пресс-службе федерального девелопера «Неометрия».

Очное голосование по выбору победителей Proestate & Toby Awards 2022 состоялось 27-28 сентября в Москве. Экспертное жюри рассмотрело презентации участников и оценило номинированные проекты. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 ноября в банкетном зале отеля Moscow Marriott Imperial Plaza 5*.

Профессиональную премию Proestate & Toby Awards 2022 проводит оргкомитет международного инвестиционного форума PROESTATE и Американская ассоциациея домовладельцев и управляющих зданиями (BOMA International) при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.