В Новороссийске ГК «Семья» сдала вторую очередь ЖК «Классика»

ГК «Семья» с досрочно завершила строительство первого квартала жилого комплекса «Классика». Он состоит из четырех домов переменной этажности. Теперь ключи от квартир получат еще 420 дольщиков.

Так, ГК «Семья» укрепила лидерские позиции по объему ввода жилья в Краснодарском крае. Она сдала в 2021 году свыше 113 тысяч квадратных метров жилья, что на 218% превышает объем ввода компании за 2020 год.

«Важный показатель надежности застройщика — верность своему слову. Мы обещали сдать первый квартал ЖК «Классика» до конца года и выполнили это обещание. Дольщики ЖК «Классика» начнут новый год с приятных хлопот — получения ключей от квартиры и ее обустройства. Место расположения ЖК «Классика» отличается прекрасными видами на море, удобным расположением недалеко от центра города. ГК «Семья» со своей стороны позаботилась о том, чтобы внутренняя инфраструктура комплекса была максимально комфортной для жизни», — отметил генеральный директор ГК «Семья» Руслан Воруков.