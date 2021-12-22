В Новороссийске ГК «Семья» сдала вторую очередь ЖК «Классика»
Строительная компания «Семья» досрочно сдала вторую очередь ЖК «Классика» в Новороссийске
ГК «Семья» с досрочно завершила строительство первого квартала жилого комплекса «Классика». Он состоит из четырех домов переменной этажности. Теперь ключи от квартир получат еще 420 дольщиков.
Так, ГК «Семья» укрепила лидерские позиции по объему ввода жилья в Краснодарском крае. Она сдала в 2021 году свыше 113 тысяч квадратных метров жилья, что на 218% превышает объем ввода компании за 2020 год.
«Важный показатель надежности застройщика — верность своему слову. Мы обещали сдать первый квартал ЖК «Классика» до конца года и выполнили это обещание. Дольщики ЖК «Классика» начнут новый год с приятных хлопот — получения ключей от квартиры и ее обустройства. Место расположения ЖК «Классика» отличается прекрасными видами на море, удобным расположением недалеко от центра города. ГК «Семья» со своей стороны позаботилась о том, чтобы внутренняя инфраструктура комплекса была максимально комфортной для жизни», — отметил генеральный директор ГК «Семья» Руслан Воруков.
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Два дома ЖК «Классика» уже передали дольщикам. Еще два — общей жилой площадью свыше 20 тыс. кв. метров, планируется передать в начале 2022 года. Всего в четырех домах сдано порядка 800 квартир. Комплекс находится в Новороссийске по адресу ул. Котанова, 7/2, 7/3 и включает детские, спортивные площадки, коммерческие помещения и зоны отдыха.
Территория закрыта от посторонних, при входе в подъезды установлены видеодомофоны, доступ по электронному ключу есть только у жителей комплекса. Во всех домах предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов. Также для удобства жителей в комплексе расположены коммерческие помещения, чтобы вся необходимая торгово-сервисная инфраструктура была рядом.