СК «Семья» заключила соглашение о строительстве ЖК «Классика» в Новороссийске

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля подписали инвестиционное соглашение о строительстве первого квартала жилого комплекса «Классика»

Контракт о строительстве первого квартала жилого комплекса «Классика» был заключен между ООО «Специализированный застройщик "Семья-Новороссийск"» и администрацией города-героя. Инвестиционное соглашение предусматривает реализацию проекта в южной части Новороссийска, которая считается самым экологически чистым и благоприятным для проживания районом города. Компания построит комплекс в сегменте комфорт-класса, который подразумевает возведение доступного и качественного жилья. «Расширение географии деятельности нашей компании связано с выбранной стратегией развития и основано на опыте успешной работы. Выбор Новороссийска был обусловлен высокой инвестиционной привлекательностью города и перспективами рынка жилищного строительства. Город оживленно развивается во всех сферах экономики, что формирует активный спрос на жилье как у местных жителей, так и у приезжих. При этом качественных комплексных проектов в городе не так много. Совместно с администрацией Новороссийска мы планируем создать по-настоящему комфортный район для жителей города», — прокомментировал генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Жилой квартал из четырех домов разместится на территории 2,26 га. Всего в первом квартале предусмотрено строительство 708 квартир общей площадью более 43 тыс. кв. метров. Там будут представлены квартиры разных площадей и форматов: от бюджетных студий 24 кв. метра до полноценных четырехкомнатных квартир площадью 133 кв. метра. По словам генерального директора консалтинговой компании MACON Ильи Володько, сегодня на первичном рынке Новороссийска существует дисбаланс предложения востребованных планировочных решений в формате «евро». Помимо традиционных квартир, застройщик предлагает новый для рынка продукт, который успешно был реализован в проектах компании в Краснодаре. Принимая во внимание стоимость квартир на старте, которая сейчас ниже средних значений в сегменте, проект будет иметь хороший инвестиционный потенциал, отметил Илья Володько.