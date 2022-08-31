Три проекта «Неометрии» получили награды конкурса новостроек «Топ ЖК — 2022»

Федеральный девелопер «Неометрия» стал лауреатом летнего конкурса новостроек «Топ ЖК — 2022» в трёх номинациях

В Москве наградили участников летнего конкурса «Топ ЖК — 2022», организованного Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Национальным объединением застройщиков жилья. Конкурс определил лучшие решения в российских новостройках по ключевым критериям, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ с учётом требований «Стандарта комплексного развития территорий». Всего жюри оценили 843 заявки по 15 номинациям из 47 регионов России.

По итогам премии «Неометрия» получила три диплома в трёх номинациях. ЖК «Фрукты» занял второе место в категории «Лучшие условия для спорта», ЖК «Флора» — третье место в номинации «Лучший мастер-план жилого комплекса», клубный дом «Вместе» — третье место в номинации «Лучшая входная группа и подъезд».

ЖК «Фрукты» находится на единственной в России федеральной территории «Сириус» (Сочи) и включает в себя девять 12-этажных домов комфорт-класса. Застройщик создал здесь всю необходимую инфраструктуру для занятия спортом. 85% территории ЖК занимают комфортные зелёные территории для отдыха и активного времяпрепровождения. В комплексе удобно расположены спортивные и игровые площадки из экологичных материалов, разработанные специально для детей разного возраста — от малышей до подростков. Для взрослых построили различные зоны для командных видов спорта, воркаута, йоги и др. Для владельцев велосипедов и электротранспорта организовали велодорожки и парковки со специальными мойками.

ЖК «Флора» входит в утвержденную администрацией Сочи концепцию комплексного развития территории микрорайона Кудепста. Жюри оценивало развитую социальную инфраструктуру, парковки, зоны для прогулок и спорта. К примеру, в каждом дворе «Флоры» установлен игровой комплекс в стиле эко-лофт, оборудованы теневые навесы, скалодром, организованы зоны с гамаками. Коммерческие помещения находятся на первых этажах ЖК. Рядом с территорией есть образовательные учреждения и поликлиники, кафе и рестораны. Кроме того, в мастер-плане ЖК учли разделение пешеходных и транспортных потоков, что также приняли во внимание жюри.

Клубный дом «Вместе» (Ростов-на-Дону) объединил умные технологии, повышенный уровень безопасности и премиальный сервис. В номинации «Лучшая входная группа и подъезд» жюри оценивало не только дизайнерские решения, но и, к примеру, защищённость доступа в здание, инфраструктуру для малогабаритных граждан, организацию водосточной и ливневой систем. Проект клубного дома «Вместе» реализуется совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design, разработавшим дизайн для лобби. Входная группа выполнена во французском стиле: панорамное остекление, высокие потолки до 6 метров, предметы арта, благородные материалы. Специально для этого проекта создали авторские арт-объекты — дизайнерская стойка ресепшен, декоративный свет и эффектное панно из фибробетона с градиентной покраской. Создатели проекта функционально разделили лобби на общие и приватные зоны, где можно с комфортом провести время и пообщаться с соседями.

Также в клубном доме «Вместе» реализовали концепцию smart-подхода, сочетание умных технологий и премиального сервиса 24/7 прослеживается буквально по всей территории комплекса. Например, в лобби установят систему очистки воздуха Air Safety, чтобы резиденты и их посетители чувствовали себя не только комфортно, но и максимально безопасно.