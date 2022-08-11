Проект благоустройства села Урмия от Alias Group стал первым победителем премии «Хрустальный компас» в 2022 году

Проект масштабного благоустройства села Урмия в Курганинском районе Краснодарского края победил в номинации «Признание общественности» национальной премии «Хрустальный компас»

Проект «Моя малая родина» от инвестиционной компании Alias Group набрал почти 39 тыс. голосов на премии «Хрустальный компас». Всего в номинации «Признание общественности» проголосовали около 300 тыс. человек. Среди лауреатов премии прошлых лет — National Geographic Society, «Швейцарский полярный институт», шведский ученый и бизнесмен Фредерик Паулсен, исследовательский Ланьчжоуский университет, «КамАЗ», российский путешественник Федор Конюхов.

«Хрустальный компас» — единственная премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия проводится под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего соискателями премии «Хрустальный компас», которая вручается уже в десятый раз, стали 579 проектов со всего мира. За «географический Оскар» вместе с участниками из России, Сербии, Китая, Индии, США впервые борются претенденты из Бельгии, Канады, Кении и Португалии.

Проект от Alias Group посвящен селу Урмия в Курганинском районе Краснодарского края — месту самого компактного проживания ассирийцев в России — и призван сохранить преемственность поколений, культурное, языковое и письменное наследие.

После Первой мировой войны около 30 тыс. ассирийцев нашли убежище в России. На Кубани им выделили пустующие наделы станицы Константиновской. Сегодня здесь три улицы, 250 дворов и почти 700 человек. Поселенцы бережно относятся к культуре древних предков: преподают арамейский язык, разучивают старинные танцы, музыку и песни, популяризируют богатый древний фольклор, проводят национальные праздники с традиционными костюмами и кухней.

Церковь в селе Урмия © Фото Алины Чесноковой, предоставлено пресс-службой федерального девелопера «Неометрия»

Проект «Моя малая родина» поддерживает культурные обычаи и самобытность народа, стремится создать все необходимые условия для сохранения уникальной народности. Инвестиционная компания Alias Group и входящий в неё холдинг «Неометрия» занимаются комплексным благоустройством территории села, строительством и реставрацией ряда соцобъектов. Благодаря этому местные жители смогут повысить качество жизни, а у детей появится больше возможностей реализовать себя в будущем в родном селе. Кроме этого, проект поспособствует привлечению туристов в Урмию, что положительно скажется на экономическом потенциале села.

«Основной задачей проекта стало создание для местного населения комфортных условий для проживания и отдыха. Кроме того, важно, чтобы местные дети имели равные возможности для хорошего старта в жизни, как их сверстники из мегаполисов. В условиях переезда жителей деревень в крупные города важно развивать и оказывать всестороннюю поддержку сёлам. Для этого необходимо создавать в небольших населенных пунктах новые рабочие места и функциональную инфраструктуру», — отметили в пресс-службе компании.

Имена победителей остальных десяти номинаций станут известны на торжественной церемонии вручения, которая пройдет в Москве в сентябре 2022 года.