Сочинский ЖК «Флора» вышел в финал премии Urban Awards

Проект ЖК «Флора» от СК «Неометрия» вышел в финал 14-й федеральной строительной премии Urban Awards

Сочинский ЖК «Флора», состоящий из семи 12-этажных зданий комфорт-класса в самом «зеленом» микрорайоне Сочи — Кудепсте, поборется за победу в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Южного и Северо-Кавказского ФО». Застройщик — СК «Неометрия».

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В 2022 году в конкурсе участвуют более 170 строительных проектов из 30 регионов России. Список финалистов премии утвержден независимым аудитором — компанией PwC.



Победителей объявят 3 июня на торжественной церемонии награждения, которая состоится в концертном зале RED ARENA курорта «Красная поляна» в рамках ежегодного форума недвижимости «Движение».

ЖК «Флора» расположен вдали от шумных туристических улиц, для жителей благоустраивают набережную реки Кудепста. Рядом — живописный национальный парк с плантацией пробкового дуба и тисо-самшитовая роща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В шаговой доступности есть детский сад и школа.

Всего за 5-7 минут можно добраться до самых чистых пляжей Сочи с международным сертификатом экологического стандарта качества «Голубой флаг», который ежегодно присуждают лучшим пляжам и причалам по всему миру.