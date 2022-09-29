Бархатный сезон в Краснодарском крае может продлится до середины октября. Самое тёплое море сейчас в Сочи и Абхазии

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что бархатный сезон в Краснодарском крае возможен до 10 октября

Бархатный сезон, скорее всего, закончится примерно через 11 дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воздуха начнёт снижаться в начале следующей недели.

«Сейчас период заметного повышения температуры, но где-то с 3 октября температура воздуха начнет понижаться. Не слишком критично, но все-таки. До конца первой декады можно говорить о бархатном сезоне. До 10 октября —  это тоже замечательная продолжительность, насчет более продолжительного периода пока сложно говорить», —  уточнил Вильфанд.

В Краснодарском гидрометцентре уточняют, что температура воды в Чёрном море напрямую зависит от температуры воздуха. Сейчас теплее всего вода в море у берегов Туапсе, Сочи и Сухума.  

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский ранее говорил, что в городе откроют 40 зимних пляжей. Сейчас их готовят к работе в межсезонье. На пляжах и на набережных увеличат количество парковой мебели, мест для занятий спортом, фотозон. На горных курортах Сочи в сентябре начали продавать единый прогулочный билет.

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