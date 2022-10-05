В реках Краснодарского края возможен подъём воды из-за дождей

В настоящее время в регионе действует штормовое предупреждение. В связи с продолжающимися осадками до конца суток 5 октября и весь день 6 октября на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах ожидаются подъёмы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели напомнили о мерах безопасности. Так, при внезапном подтоплении домов следует максимально оперативно собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие важные вещи и оставить зону бедствия. Перед выходом нужно отключить электро- и газоснабжение, закрыть окна и двери.

Как писали Юга.ру, спасатели Сочи уже несколько суток ищут 60-летнего туриста из Ленинградской области, пропавшего во время шторма.