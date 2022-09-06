В Краснодаре достроили детскую поликлинику для жителей ЧМР

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  • © Фото Никиты Черникова, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Никиты Черникова, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»

Федеральный девелопер «ЮгСтройИмпериал» завершил строительство детской поликлиники в Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской

Новый объект здравоохранения располагается в Карасунском округе Краснодара на пересечении улиц Сормовская и Старокубанская в ЖК «Элегант». Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, что может перекрыть потребности жителей микрорайона в медицинской помощи.

«Новая детская поликлиника была необходима району. Мы полностью благоустроили прилегающую территорию — отремонтировали разбитую дорогу, уложили новый асфальт, построили ливневую канализацию и установили дождеприемники. Особенно важно, что теперь здесь есть пешеходная зона. Когда начнет работать детская поликлиника, мамы с двумя колясками легко смогут разъехаться на пространстве шириной полтора метра», — рассказал первый заместитель гендиректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

  • © Фото Никиты Черникова, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Никиты Черникова, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»

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В основе планировки поликлиники лежит принцип секционного зонирования отделений. Так, наиболее посещаемые кабинеты узких специалистов и процедурные разместят на первом этаже, а кабинеты терапевтов, функциональной диагностики, физиотерапии, дневной стационар и административные помещения — на втором. Для посетителей поликлиники обустроили парковку, а для маломобильных граждан в здании установили лифт.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в станице Динской Краснодарского края при поддержке застройщика «ЮгСтройИмпериал» возводят храм в честь Праздника Рождества Христова.

Дети Здоровье Здравоохранение Краснодар Строительство

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