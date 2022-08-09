В парке «Краснодар» покажут фильм Гая Ричи

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 11-12 августа пройдет вечерний кинопоказ

В четверг и пятницу в амфитеатре парка «Краснодар» покажут фильмы Гая Ричи и Николя Ванье. Начинутся сеансы в 19:30.

В четверг можно будет посмотреть «Джентльменов» 2019 года. Это криминальная комедия о наркобароне, который хочет уйти из криминального мира. Он решает продать свои империю другой династии, но сделке начинают мешать мафия, репортер, олигарх и бойцы ММА.

А в пятницу покажут приключенческий фильм для всей семьи «Расправь крылья». Он повествует об орнитологе, который посвятил свою жизнь спасению диких гусей. А для его сына провести отпуск в деревне — тоска и кошмар. Но отцу нужно спасти птиц в Норвегии и совершить опасный полет на дельтаплане.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход на показы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки ещё нет, то можно подключить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр или заранее тут.

Как писали Юга.ру, в воскресенье в парке «Театр в тапочках» из Ростова-на-Дону показывал детский спектакль, а после можно было посмотреть аниме.

Афиша Кино Краснодар

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