Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 11 августа

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 11 августа

Фэнтезийная мелодрама «Русалка и дочь короля» (12+) рассказывает о дочери короля Людовика XIV Мари-Жозеф, которая с младенчества воспитывалась в монастыре. Когда уже немолодой родитель решает, что ему не на кого оставить Францию, девушку доставляют во дворец. Однако король узнаёт, что если принести в жертву русалку, то он сможет жить вечно. Морское существо удается поймать и доставить в Версаль. Вскоре между Мари-Жозеф и содержащейся в неволе русалкой устанавливается невероятная связь. Австралия, США

Режиссёр Шон МакНамара

Триллер «Вышка» (18+) рассказывает о Бекки, которая вместе с мужем обожала экстрим. После трагической гибели супруга во время скалолазания девушка решила прекратить погоню за адреналином. Год спустя она планирует последнее восхождение вместе с подругой забраться на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах любимого. Великобритания, США

Режиссёр Скотт Манн

Спортивная драма «Форсаж. Китайский дрифт» (12+) — о команде гонщиков, которые никак не могут одержать победу в чемпионате. В итоге они решаются на рисковый эксперимент — выставить на трек геймера, который мастерски играет в симулятор. Тайвань

Режиссёр Джем Чэнь

Действие комедии «Легенды Орлёнка» (6+) происходит в легендарном детском летнем лагере, куда приезжают Маша и еще четверо ребят. Их выбрали как лучших, чтобы они решили древнюю загадку не дали владычице хаоса Эль победить в борьбе между добром и злом. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное. Россия

Режиссёр Ольга Беляева

Триллер «Дитя тьмы: Первая жертва» (18+) рассказывает о сбежавшей из психиатрической больницы девочке Лине, которая отправляется в Америку, чтобы выдать себя за Эстер, давно пропавшую дочь богатых родителей. Родственники тепло принимают её, стараются сделать всё, чтобы наладить утерянную семейную связь. Однако психотерапевт девочки начинает подозревать, что она просто разыгрывает большой спектакль. США

Режиссёр Уильям Брент Белл

Драма «Архипелаг» (12+) повествует о подвиге русских ученых, которые в 1899 году отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции. Их общая цель — измерить реальный размер и форму земного шара. Во главе интернационального отряда стоит молодой астроном Александр Васильев, который ради науки оставил в Санкт-Петербурге свою невесту. Россия

Режиссёр Алексей Тельнов