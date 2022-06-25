Развивать электротранспорт на Кубани смогут частные инвесторы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 июня кубанские депутаты приняли поправки в закон об электротранспорте. Теперь местные органы власти смогут заключать концессии на использование электробусов

Кубанский парламент утвердил поправки в Закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», чтобы местные органы власти смогли заключать концессии на использование электробусов для регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также эксплуатацию технологических объектов.

Концессия — это форма государственно-частного партнёрства. А принятые поправки означают, что развитие сети общественного электротранспорта смогут финансировать частные инвесторы.

Электробусы с динамической подзарядкой, которые сейчас ездят по улицам Краснодара, часть маршрута могут ехать на батареях, а часть — под проводами, заряжаясь в этот момент. Подробнее о том, как развивается общественный транспорт Краснодара и чем электробус отличается от троллейбуса, Юга.ру рассказывали здесь.

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«Электротранспорт экологичен, не создает шума и имеет еще целый ряд преимуществ. За это его так любят и ценят наши земляки. Быстро растущим кубанским городам нужны дополнительные маршруты в новые строящиеся микрорайоны. А также замена той техники, которая за долгие годы службы выработала свой ресурс. Решение правительства о поддержке региональных инфраструктурных проектов позволит в рамках заключаемых концессионных соглашений привлечь внебюджетные средства в целях улучшения транспортного обслуживания населения», — прокомментировал решение Юрий Бурлачко.

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Первый тест-драйв электробуса в Краснодаре провели 19 ноября 2019 года. Троллейбусы с автономным ходом могут отсоединять «рога» от сети и двигаться на автономном ходу 15 км. Они низкопольные и оснащены откидными рампами для посадки пассажиров в инвалидных колясках. Кроме того, в них есть кондиционер, USB-разъемы для зарядки техники, система видеонаблюдения и Wi-Fi.

23 мая 2019 года депутаты приняли решение, что на покупку электробусов выделят 123 млн рублей.


Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца изменят маршруты автобусов и троллейбуса, которые едут через улицу Мира. 

Дороги ЗСК Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус Юрий Бурлачко

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