В горпарке Краснодара огородили колоннаду «Казачья горка». Узнали, что происходит

Вид сверху на «Городской сад» и колоннаду © Панорама пользователя Anton Axenov с сайта google.com/maps

Вид сверху на «Городской сад» и колоннаду © Панорама пользователя Anton Axenov с сайта google.com/maps

В мэрии Краснодара сказали, что колонны в «Городском саду» хотят отремонтировать впервые за 10 лет. Но есть нюанс

9 июня журналистка Юга.ру обнаружила, что колоннаду в горпарке Краснодара огородили красно-белой лентой с уведомлением о ремонтных работах. За лентой оказалась и маленькая сцена недалеко от пруда.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Спросили у мэрии, кто выполнит ремонт, сколько средств выделили на это и из какого бюджета, почему возникла необходимость ремонта и что в него входит, когда начали работы и когда планируют завершить. 14 июня журналистка Юга.ру получила ответ — он не исчерпывающий.

«Последний раз колонны в «Городском саду» ремонтировали более 10 лет назад. Сейчас администрация парка оградила колоннаду, ремонт выполнят при выделении средств», — рассказали в мэрии. Напомним, в декабре 2018 года ротонду в «Городском саду» открыли после реставрации. Ранее руководство парка попросило администрацию Западного округа отремонтировать ее. Специалисты укрепили фундамент, покрасили колонны и купол, заменили плитку. Тогда в мэрии сказали, что колоннаде больше не грозит обрушение.

«Казачья горка» после ремонта в 2018 году © Скриншот сайта мэрии Краснодара

До этого о капитальном ремонте парка за 70 млн рублей и обновлении ротонды сообщали в 2008 году, к 160-летию «Городского сада». Колоннада — историческое место для «Городского сада», ее возвели почти 85 лет назад. По легенде, раньше здесь была наблюдательная вышка, поэтому сооружение называют «Казачьей горкой».