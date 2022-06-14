В горпарке Краснодара огородили колоннаду «Казачья горка». Узнали, что происходит
В мэрии Краснодара сказали, что колонны в «Городском саду» хотят отремонтировать впервые за 10 лет. Но есть нюанс
9 июня журналистка Юга.ру обнаружила, что колоннаду в горпарке Краснодара огородили красно-белой лентой с уведомлением о ремонтных работах. За лентой оказалась и маленькая сцена недалеко от пруда.
Спросили у мэрии, кто выполнит ремонт, сколько средств выделили на это и из какого бюджета, почему возникла необходимость ремонта и что в него входит, когда начали работы и когда планируют завершить. 14 июня журналистка Юга.ру получила ответ — он не исчерпывающий.
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«Последний раз колонны в «Городском саду» ремонтировали более 10 лет назад. Сейчас администрация парка оградила колоннаду, ремонт выполнят при выделении средств», — рассказали в мэрии.
Напомним, в декабре 2018 года ротонду в «Городском саду» открыли после реставрации. Ранее руководство парка попросило администрацию Западного округа отремонтировать ее. Специалисты укрепили фундамент, покрасили колонны и купол, заменили плитку. Тогда в мэрии сказали, что колоннаде больше не грозит обрушение.
До этого о капитальном ремонте парка за 70 млн рублей и обновлении ротонды сообщали в 2008 году, к 160-летию «Городского сада».
Колоннада — историческое место для «Городского сада», ее возвели почти 85 лет назад. По легенде, раньше здесь была наблюдательная вышка, поэтому сооружение называют «Казачьей горкой».
Как писали Юга.ру, власти обещают построить самый большой парк в Краснодаре за 262 млн рублей. Узнать, как выглядит это место сейчас, можно из репортажа.