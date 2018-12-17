В Городском саду Краснодара отреставрировали ротонду

Краснодарский край

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В краснодарском Городском саду после реставрации открыли ротонду «Казачья горка»

Руководство парка обратилось к администрации Западного округа с просьбой отремонтировать ротонду.

Специалисты укрепили фундамент ротонды, покрасили колонны и купол, заменили плитку. По словам экспертов, сооружению теперь не грозит обрушение. Рестраврацию провели за счет одного из городских предприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ротонда «Казачья горка» — историческое место парка «Городской Сад», которому более 80 лет. Раньше на этом месте была казачья вышка, поэтому за сооружением закрепилось название «Казачья горка».

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