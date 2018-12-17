В Городском саду Краснодара отреставрировали ротонду
Краснодарский край Валерия Дульская
В краснодарском Городском саду после реставрации открыли ротонду «Казачья горка»
Руководство парка обратилось к администрации Западного округа с просьбой отремонтировать ротонду.
Специалисты укрепили фундамент ротонды, покрасили колонны и купол, заменили плитку. По словам экспертов, сооружению теперь не грозит обрушение. Рестраврацию провели за счет одного из городских предприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ротонда «Казачья горка» — историческое место парка «Городской Сад», которому более 80 лет. Раньше на этом месте была казачья вышка, поэтому за сооружением закрепилось название «Казачья горка».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.