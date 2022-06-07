В Краснодаре прошел летний фестиваль «СемьяFEST»

Строительная компания «Семья» организовала для жителей ЖК «Светлоград» и «Все Свои» семейный фестиваль ко Дню защиты детей

Более тысячи краснодарцев — жители ЖК «Светлоград» и «Все Свои» — отпраздновали начало лета с танцами, музыкой, играми и угощениями. Семейный фестиваль организовала для них СК «Семья».

В ЖК «Светлоград» выступали артисты, звучали заводные барабаны, работала семейная фотозона. Партнеры мероприятия провели интерактивные тренинги и спортивные мастер-классы для всех желающих. Самые маленькие гости фестиваля рисовали красочные граффити, играли с аниматорами, собирали конструкторы, прыгали на батуте.

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В ЖК «Все Свои» прошли мастер-классы, на которых участники изготавливали оригинальные игрушки-травянчики. Здесь работала экофотозона и печать фотографий. Также жители комплекса создали гигантскую красочную картину — своеобразный домовой рекорд — и организовали «зеленый» обмен домашними растениями.

© Фото Маргариты Роспутько, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

«СемьяFest» — это продолжение ставшей уже доброй традицией нашей компании создания праздничного настроения для жителей комплексов. В этом году мы провели фестиваль со смыслом, чтобы дети смогли творчески проявить себя, узнать много нового от приглашенных экспертов и как следует наиграться. Мы постарались сделать так, чтобы и малыши, и школьники, и их родители провели выходные весело и насыщенно», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

Участие в организации праздника приняли и юные жители «Светлограда» — коллективы «Перспектива», PRO.Academy и DanceРrofi. Спортивный клуб «Гард» проел семейную йогу, а представитель «Южной академии футбола» — мастер-класс по чеканке мяча.

Гость фестиваля Сергей Киселев — руководитель школы безопасности Safety School — провел для детей тренинги на тему «Безопасные каникулы» и научил ребят, как правильно реагировать на незнакомцев и действовать в нестандартных ситуациях.