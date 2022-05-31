Губернатор Кубани и мэр Горячего Ключа побывали на канатной дороге, которую раньше называли незаконной

Глава Кубани приехал в Горячий Ключ с рабочей поездкой, осмотрел несколько объектов, поговорил с жителями и чиновниками. Отдельно он остановился на канатной дороге на гору Котх

Напомним, ранее канатную дорогу, которая начинается у федеральной трассы на берегу реки Псекупс и тянется к вершине горы Котх, называли незаконной. Соглашение о ее строительстве заключили на экономическом форуме в Сочи в 2017 году. ООО «Прогресс-инвест» подписало с администрацией Горячего Ключа протокол о сотрудничестве. В 2018 году на участке под канатку вырубили лес, в январе 2020 года — ее начали строить. «Коммерсантъ-Кубань» тогда писал, что постановление (бывшего) главы муниципалитета Александра Кильганкина о планировке территории под размещение канатной дороги, без чего невозможна выдача разрешения на строительство, было подписано только в июне 2020 года. Вице-губернатор Сергей Болдин говорил, что разрешение на строительство канатной дороги не выдавалось, краевая межведомственная комиссия выявила нарушения земельного и лесного законодательства. Строительные работы тогда остановили.

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31 мая пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала пресс-релиз о рабочей поездке Вениамина Кондратьева в Горячий Ключ. «Безусловно, канатка будет способствовать развитию туристической привлекательности города. Но главное — соответствие требованиям безопасности. Необходимо провести объективную экспертизу объекта. Второй важный момент — это сохранение лесного фонда. Недопустимо появление дополнительных объектов инфраструктуры и дальнейшее расширение границ застройки, которое может нанести ущерб природе», — сказал Кондратьев. При этом о каких-либо нарушениях, судя по тексту релиза, не говорилось. По словам мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, на участке не будут ни возводить дополнительные объекты, ни расширять границы строительства. Что уже запланировано построить в этих границах, не сообщается. В итоге губернатор поручил создать рабочую группу по контролю за дальнейшей работой канатной дороги.