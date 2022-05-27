СК «Неометрия» запустила услугу страхования ипотечной недвижимости на Кубани

Собственники квартир СК «Неометрия» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону смогут застраховать ипотечное жилье дистанционно

Инвестиционная компания Alias Group запустила новый проект — «NEO Cтрахование», специалисты которого займутся страхованием недвижимости клиентов СК «Неометрия» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону. Услуга распространяется на жилье, приобретенное в ипотеку с действующим кредитным договором. Так холдинг создает экосистему, охватывающую все этапы взаимодействия с клиентом до и после приобретения недвижимости.

Полис страхования предполагает защиту от основных страховых случаев — пожара, затопления, взрыва, вмешательства третьих лиц и т.д. В покрытие также включены риски, которые принимаются банком для одобрения ипотечного кредита на наиболее комфортных для клиента условиях. Партнеры «NEOСтрахования» — ведущие страховые компании России.

«Имея прямые контракты с банками и страховыми компаниями-партнерами, мы можем предложить нашим клиентам максимально выгодные цены на страховые продукты, обеспечить высокий уровень сервиса, оказать содействие в оперативном получении страховой выплаты и минимизировать временные затраты на поездку в офис банка или страховой компании. Оформление полиса страхования производится дистанционно с помощью привычных сервисов. При необходимости наш сотрудник также поможет клиенту с направлением продленного полиса в банк», — рассказал заместитель директора «NEOCтрахования» Алексей Якушин.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить по номеру +7 (967) 663-72-68 или оставить запрос в мессенджере, подготовить действующий полис страхования для расчета стоимости и ответить на несколько вопросов.



Расчет цены страхового полиса займет несколько минут. Чуть больше времени потребуется, чтобы согласовать персональные условия и получить информацию о наиболее выгодных предложениях.



Далее сотрудник «NEOCтрахования» отправит платежную ссылку от страховой компании клиенту и проконтролирует получение им на адрес электронной почты оформленного полиса.