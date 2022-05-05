СК «Неометрия» рассказала об образовательных проектах для сотрудников

СК «Неометрия» на онлайн-конференции «Антикризисный HR: лучшие практики. Трансформация рынка труда» рассказала о корпоративной системе обучения

Руководитель службы по подбору персонала СК «Неометрия» Елена Волошина рассказала о том, как удалось сохранить и преумножить коллектив в условиях макроэкономической нестабльности. По ее мнению, кризис — уникальная возможность для развития компании. СК «Неометрия», адаптируясь к новым условиям, не только не сократила ни одного сотрудника из-за внешних факторов, но и увеличила численность персонала в два раза.

«За последние два года ни один сотрудник нашей компании не попал под сокращение в связи ограничениями, которые возникли из-за COVID-19. Несмотря на не самую стабильную макроэкономическую ситуацию в стране, в текущем году СК «Неометрия» не будет сокращать численность персонала. Наоборот, мы продолжим развивать ключевые направления деятельности, привлекать высококвалифицированных специалистов со всей России и совершенствовать внутрикорпоративные программы мотивации и обучения. Только за последний год мы увеличили численность персонала в два раза», — отметила Елена Волошина.

Мотивацию и высокую вовлеченность сотрудников СК «Неометрия» во внутрикорпоративные процессы обеспечивают такие важные мероприятия, как «Открытый диалог» и проект «NEOидеи».

В рамках «Отрытого диалога» с основателем СК «Неометрия» Борисом Юнановым каждый сотрудник может предложить идеи по улучшению работы компании, задать любой интересующий вопрос и получить максимально развернутый ответ. А проект «Neoидеи» позволяет собирать уникальные предложения коллег и воплощать самые перспективные из них. Любой сотрудник СК «Неометрия» может подать заявку, если видит возможности, как улучшить компанию, ее бизнес-процессы, сэкономить финансовые и трудовые ресурсы или даже открыть новое направление бизнеса. По итогам рассмотрения самые удачные проекты реализуют, а их авторы получают денежные вознаграждения.

Компания активно поддерживает допобразование своих специалистов. Для развития профессиональных навыков и формирования успешной карьеры сотрудников здесь создали внутрикорпоративную систему обучения «NEOАкадемия».

«NEOАкадемия применяет новейшие технологии E-learning, создает образовательные продукты, исходя из потребностей, основываясь, прежде всего, на развитии управленческих компетенций. На нашем учебном портале можно найти образовательный контент различного формата: электронные курсы, лонгриды, видеоролики, интерактивные памятки, тесты и опросы. Материалы доступны с любых устройств и в любое время», — уточнила Елена Волошина.

СК «Неометрия» уделяет большое внимание формированию внутреннего кадрового резерва. «Внутренний кадровый резерв формируется в процессе обучающих мероприятий на регулярной основе. Для сотрудников компании, которые уже успели себя проявить, в начале года была запущена корпоративная программа обучения. В текущем году в проекте участвуют 60 сотрудников. Обучение проводится по двум направлениям: общая программа для всех участников и индивидуальный план развития на год», — рассказала Елена Волошина.