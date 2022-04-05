«Ребят приходилось вывозить на автомобиле». Музыканты Краснодара рассказали, что не могут спокойно ходить на репетиции из-за бродячих собак

Краснодарский край

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  • Чипированная собака © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Чипированная собака © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Краснодаре музыканты не могут защититься от стаи бездомных собак. Рассказываем, что произошло

В Краснодаре стая бродячих собак регулярно нападает на музыкантов. Об этом редакции Юга.ру рассказала группа барабанщиков, которые арендуют помещение на улице Кропоткина, 50 в здании магазина «Автомир». По их словам, животные обитают на территории магазина.

Преподаватель группы рассказал журналистке, что все началось около восьми месяцев назад. Тогда собаки просто лаяли на людей и пугали этим. Затем животные покусали одну из учениц. 18-летнюю девушку отвезли в больницу и рассказали о случившемся генеральному директору «Автомира».  

«Когда репетиции заканчивались поздно, ребят приходилось вывозить на автомобиле, потому что животные лают и бросаются. Их подкармливают охранники. С ними разговаривали, объясняли, что после этого животные воспринимают их, как хозяев, и набрасываются на других», — сказал преподаватель.

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Девушка, которую укусила собака, рассказала, что тогда она шла на репетицию с большой и тяжелой коробкой в руках:

«Так получилось, что я не заметила небольшой камень под ногами, и слегка запнулась о него. Собаки, видимо, испугались резкого движения и стали лаять. Я продолжила идти, но одна из них все равно укусила меня за ногу».

Укус был небольшой, в больнице его обработали и сказали наблюдаться в течение недели. 

После этого случая музыканты написали жалобу генеральному директору «Автомира». Мужчина ответил, что писал жалобы в городскую администрацию, а организация не имеет права заниматься отловом.

Еще один случай нападения произошел вечером 1 апреля. Двое музыкантов выходили с репетиции, когда собаки на них набросились. Укусов не осталось, но молодые люди были сильно напуганы. Они также говорят, что собак подкармливают другие сотрудники.

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По словам барабанщиков, гендиректор магазина знает о происходящем, но уходит от разговоров и убеждает, что со временем к собакам все привыкнут. Также они рассказали, что в феврале приезжала служба отлова, но не смогла ничего сделать. Для поимки животных использовали только куски мяса. Сотрудник службы позже пообещал приехать с ампулами и усыпить животных.

14 февраля в «Автомир» пришло письмо, подписанное замдиректора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Дмитрием Мироненко. В нем было сказано, что на территории магазина нет бездомных собак. В ответ на это письмо организация направила жалобу на имя мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

Генеральный директор «Автомира» не стал комментировать ситуацию журналистке. На звонки и сообщения он не отвечает. 

Отметим, что отловом бездомных животных занимаются специальные организации. В феврале мэрия Краснодара открыла подачу заявок на закупку услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Организация, которая заключит контракт, должна будет отлавливать безнадзорных животных, стерилизовать и маркировать. 

Сейчас такой контракт до конца 2022 года заключен с «Краснодогом», но работу пришлось приостановить. Дело в том, что из-за случая с нападением собаки на ребенка в 2021 году, у приюта изъяли всю технику и документы. В организации журналистке Юга.ру рассказали, что сейчас отловом не занимается больше никто. В пресс-службе мэрии Краснодара подтвердили, что «Краснодог» временно не занимается отловом.

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