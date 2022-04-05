«Ребят приходилось вывозить на автомобиле». Музыканты Краснодара рассказали, что не могут спокойно ходить на репетиции из-за бродячих собак

В Краснодаре музыканты не могут защититься от стаи бездомных собак. Рассказываем, что произошло

В Краснодаре стая бродячих собак регулярно нападает на музыкантов. Об этом редакции Юга.ру рассказала группа барабанщиков, которые арендуют помещение на улице Кропоткина, 50 в здании магазина «Автомир». По их словам, животные обитают на территории магазина. Преподаватель группы рассказал журналистке, что все началось около восьми месяцев назад. Тогда собаки просто лаяли на людей и пугали этим. Затем животные покусали одну из учениц. 18-летнюю девушку отвезли в больницу и рассказали о случившемся генеральному директору «Автомира». «Когда репетиции заканчивались поздно, ребят приходилось вывозить на автомобиле, потому что животные лают и бросаются. Их подкармливают охранники. С ними разговаривали, объясняли, что после этого животные воспринимают их, как хозяев, и набрасываются на других», — сказал преподаватель.

Девушка, которую укусила собака, рассказала, что тогда она шла на репетицию с большой и тяжелой коробкой в руках: «Так получилось, что я не заметила небольшой камень под ногами, и слегка запнулась о него. Собаки, видимо, испугались резкого движения и стали лаять. Я продолжила идти, но одна из них все равно укусила меня за ногу». Укус был небольшой, в больнице его обработали и сказали наблюдаться в течение недели. После этого случая музыканты написали жалобу генеральному директору «Автомира». Мужчина ответил, что писал жалобы в городскую администрацию, а организация не имеет права заниматься отловом. Еще один случай нападения произошел вечером 1 апреля. Двое музыкантов выходили с репетиции, когда собаки на них набросились. Укусов не осталось, но молодые люди были сильно напуганы. Они также говорят, что собак подкармливают другие сотрудники.

По словам барабанщиков, гендиректор магазина знает о происходящем, но уходит от разговоров и убеждает, что со временем к собакам все привыкнут. Также они рассказали, что в феврале приезжала служба отлова, но не смогла ничего сделать. Для поимки животных использовали только куски мяса. Сотрудник службы позже пообещал приехать с ампулами и усыпить животных. 14 февраля в «Автомир» пришло письмо, подписанное замдиректора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Дмитрием Мироненко. В нем было сказано, что на территории магазина нет бездомных собак. В ответ на это письмо организация направила жалобу на имя мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Генеральный директор «Автомира» не стал комментировать ситуацию журналистке. На звонки и сообщения он не отвечает.