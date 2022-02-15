Власти Краснодара выделят на отлов бездомных животных в 2022 году почти 20 млн рублей
Мэрия Краснодара устроила аукцион на закупку услуг по обращению с бездомными животными. Компания, которая выиграет аукцион, будет отлавливать, стерилизовать и маркировать животных
15 февраля стало известно, что управление закупок администрации Краснодара открыло подачу заявок на закупку услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города, пишет РБК Краснодар.
В зону ответственности компании войдет отлов безнадзорных животных, стерилизация и маркирование. Потом животных будут возвращать на прежнее место обитания, а информацию о нем — заносить в базу данных. Также бездомных животных будут обрабатывать от паразитов, вакцинировать от бешенства и других заболеваний.
Животных, которых уже стерилизовали и обработали (у них есть специальные бирки на ушах), отлавливать не будут. Начальная цена контракта составляет 19,48 млн рублей.
В 2021 году, по данным мэрии Краснодара, в городе отловили, чипировали и стерилизовали около 1,2 тыс. бездомных собак. С 1 января 2022 года отловом животных без хозяев по муниципальному контракту должна заниматься подрядная организация «Бастилия».
Ранее Юга.ру писали, что стоимость строительства городского приюта, который в городе планируют построить уже почти 20 лет, чиновники Краснодара оценили в 134 млн рублей. В январе 2022 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказывал, что проект приюта проходит государственную экспертизу. Параллельно чиновники ищут деньги на строительство и дальнейшее содержание приюта. Комплекс зданий хотят возвести в поселке Березовом.