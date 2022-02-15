Власти Краснодара выделят на отлов бездомных животных в 2022 году почти 20 млн рублей

Мэрия Краснодара устроила аукцион на закупку услуг по обращению с бездомными животными. Компания, которая выиграет аукцион, будет отлавливать, стерилизовать и маркировать животных

15 февраля стало известно, что управление закупок администрации Краснодара открыло подачу заявок на закупку услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города, пишет РБК Краснодар.

В зону ответственности компании войдет отлов безнадзорных животных, стерилизация и маркирование. Потом животных будут возвращать на прежнее место обитания, а информацию о нем — заносить в базу данных. Также бездомных животных будут обрабатывать от паразитов, вакцинировать от бешенства и других заболеваний.