Собака с протезами вместо лап, искалеченная живодерами, переедет жить в Великобританию

Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года в населенном пункте нашли искалеченную дворняжку, которой отрубили все четыре лапы и бросили умирать. Пребывавшее в тяжелом состоянии животное отвезла в краснодарскую ветеринарную клинику зоозащитница Марина Гапич. В медучреждении за жизнь собаки боролись десять дней.

Затем неравнодушные люди обратились за помощью к новосибирскому ветеринарному хирургу Сергею Горшкову, широко известному своим умением приживлять животным бионические протезы взамен утраченных лап. После подготовки, которая длилась почти год, Монике успешно провели операцию. Живодеров, которые покалечили собаку год назад, пока не нашли.

С ноября 2021 года ей ищут новый дом. Взять к себе Монику согласилась британская зоозащитница Кейси Карлин. Как она написала в инстаграме, чтобы животное прилетело к ней в аэропорт Лондона, нужно собрать 2 тыс. фунтов: билеты на рейс, ветеринарные сборы, ящик для путешествий, такси, платная передержка, питание, расходы российского и британского агентов. Планируется, что Моника прибудет в Хитроу 9 марта, как раз в день рождения Карлин.