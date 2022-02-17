На Кубани резко упало число заражений ковидом за сутки, но их все еще больше 4 тыс. Старшему пациенту 102 года

Краснодарский край

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  • © Фото ronstik, pixabay.com
    © Фото ronstik, pixabay.com

На Кубани количество заболевших коронавирусом снизилось до 4 тыс. 326 за сутки 16 февраля. Краснодар снова обгоняет Новороссийск

17 февраля в оперштабе Кубани сообщили о 4 тыс. 326 новых случаях коронавируса. Напомним, в прошлые сутки зарегистрировали 4 тыс. 983 заболевших, а до этого говорили о 3 тыс. 72 пациентах.

Заразились 1 тыс. 758 мужчин и 2 тыс. 568 женщин в возрасте до 102 лет, включая 290 детей. Скончались 17 пациентов с ковидом (последний раз столько фиксировали 1 января), выздоровели 6 тыс. 820 людей. 

  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat

В Краснодаре заболели 1 тыс. 230 жителей, в Новороссийске — 394. Как писали Юга.ру, днем раньше Новороссийск обогнал Краснодар — там положительные тесты получили 1 тыс. 398 больных. 

В остальных муниципалитетах выявили столько заболевших:

  • Сочи — 236;
  • Тихорецкий район — 222;
  • Брюховецкий район — 177;
  • Северский район— 135;
  • Динской район— 134;
  • Тимашевский район — 125;
  • Анапа — 124;
  • Усть-Лабинский район — 108;
  • Белореченский район — 105;
  • Кореновский район — 99;
  • Туапсинский район — 98;
  • Гулькевичский район — 81;
  • Геленджик — 78;
  • Курганинский район — 76;
  • Славянский район — 68;
  • Ейский и Кавказский районы — 65;
  • Армавир — 60;
  • Каневской район — 57;
  • Абинский район — 54;
  • Крымский район — 53;
  • Горячий Ключ — 50;
  • Темрюкский район — 44; 
  • Отрадненский район — 43;
  • Успенский район — 39;
  • Крыловский район — 34;
  • Апшеронский, Калининский и Красноармейский районы — 31;
  • Лабинский район — 30;
  • Ленинградский район — 27;
  • Выселковский район — 25;
  • Мостовской район — 21;
  • Новокубанский район — 19;
  • Кущевский район — 16;
  • Тбилисский район — 12;
  • Павловский район — 9;
  • Приморско-Ахтарский район — 7;
  • Белоглинский район — 6;
  • Новопокровский район — 3;
  • Староминский и Щербиновский район — 2.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3446. 

На дому с подтвержденным диагнозом лечатся 51 тыс. 968 людей, в стационарах получают лечение 3 тыс. 184 кубанца. Пять человек в тяжелом состоянии находятся на ЭКМО, 112 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки госпитализировали 657 человек.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре решили закрыть обсерватор на 30 коек, потому что им мало пользуются. 

Коронавирус

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