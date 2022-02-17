На Кубани количество заболевших коронавирусом снизилось до 4 тыс. 326 за сутки 16 февраля. Краснодар снова обгоняет Новороссийск

17 февраля в оперштабе Кубани сообщили о 4 тыс. 326 новых случаях коронавируса. Напомним, в прошлые сутки зарегистрировали 4 тыс. 983 заболевших, а до этого говорили о 3 тыс. 72 пациентах.

Заразились 1 тыс. 758 мужчин и 2 тыс. 568 женщин в возрасте до 102 лет, включая 290 детей. Скончались 17 пациентов с ковидом (последний раз столько фиксировали 1 января), выздоровели 6 тыс. 820 людей.