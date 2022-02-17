На Кубани резко упало число заражений ковидом за сутки, но их все еще больше 4 тыс. Старшему пациенту 102 года
На Кубани количество заболевших коронавирусом снизилось до 4 тыс. 326 за сутки 16 февраля. Краснодар снова обгоняет Новороссийск
17 февраля в оперштабе Кубани сообщили о 4 тыс. 326 новых случаях коронавируса. Напомним, в прошлые сутки зарегистрировали 4 тыс. 983 заболевших, а до этого говорили о 3 тыс. 72 пациентах.
Заразились 1 тыс. 758 мужчин и 2 тыс. 568 женщин в возрасте до 102 лет, включая 290 детей. Скончались 17 пациентов с ковидом (последний раз столько фиксировали 1 января), выздоровели 6 тыс. 820 людей.
В Краснодаре заболели 1 тыс. 230 жителей, в Новороссийске — 394. Как писали Юга.ру, днем раньше Новороссийск обогнал Краснодар — там положительные тесты получили 1 тыс. 398 больных.
В остальных муниципалитетах выявили столько заболевших:
- Сочи — 236;
- Тихорецкий район — 222;
- Брюховецкий район — 177;
- Северский район— 135;
- Динской район— 134;
- Тимашевский район — 125;
- Анапа — 124;
- Усть-Лабинский район — 108;
- Белореченский район — 105;
- Кореновский район — 99;
- Туапсинский район — 98;
- Гулькевичский район — 81;
- Геленджик — 78;
- Курганинский район — 76;
- Славянский район — 68;
- Ейский и Кавказский районы — 65;
- Армавир — 60;
- Каневской район — 57;
- Абинский район — 54;
- Крымский район — 53;
- Горячий Ключ — 50;
- Темрюкский район — 44;
- Отрадненский район — 43;
- Успенский район — 39;
- Крыловский район — 34;
- Апшеронский, Калининский и Красноармейский районы — 31;
- Лабинский район — 30;
- Ленинградский район — 27;
- Выселковский район — 25;
- Мостовской район — 21;
- Новокубанский район — 19;
- Кущевский район — 16;
- Тбилисский район — 12;
- Павловский район — 9;
- Приморско-Ахтарский район — 7;
- Белоглинский район — 6;
- Новопокровский район — 3;
- Староминский и Щербиновский район — 2.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3446.
На дому с подтвержденным диагнозом лечатся 51 тыс. 968 людей, в стационарах получают лечение 3 тыс. 184 кубанца. Пять человек в тяжелом состоянии находятся на ЭКМО, 112 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки госпитализировали 657 человек.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре решили закрыть обсерватор на 30 коек, потому что им мало пользуются.
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