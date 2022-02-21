В Краснодаре нашли незаконную свалку напротив OZ МОЛЛА

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Росприроднадзор нашел в Краснодаре свалку размером 4 тыс. кв. метров

17 февраля инспекторы Росприроднадзора обнаружили в Карасунском округе Краснодара незаконные места размещения бытового и строительного мусора на площади около четырех тысяч квадратных метров. Также инспекторы нашли 400 кв. метров разливов, где транспорт отмывают от цементно-бетонной смеси.

В Росприроднадзоре сообщили, что специалисты взяли пробы почвы и отходов, а также начали поиск собственников, чтобы привлечь их к административной ответственности и обязать возместить ущерб природе.

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Юга.ру обратились к прокуратуре Краснодарского края. Там сказали, что организуют проверку, и назвали кадастровые номера засоренных участков — все они находятся напротив ТРЦ OZ МОЛЛ. Также в прокуратуре сообщили, что собственник уже начал вывозить мусор с незаконной свалки.

Напомним, 17 февраля глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край одним из самых загрязненных регионов России, в числе проблем она назвала региональную систему вывоза отходов, которая не справляется с возросшим из-за туристов потоком мусора. В начале февраля Юга.ру сообщали, что жители станицы Старокорсунской нашли незаконную свалку на берегу Кубани. Спустя неделю жители Красноармейского района заявили о массовой смерти рыб возле свалки, а глава муниципалитета связал мор с погодой.

Краснодар Мусор

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В Краснодаре нашли незаконную свалку напротив OZ МОЛЛА
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