В Краснодаре нашли незаконную свалку напротив OZ МОЛЛА

17 февраля инспекторы Росприроднадзора обнаружили в Карасунском округе Краснодара незаконные места размещения бытового и строительного мусора на площади около четырех тысяч квадратных метров. Также инспекторы нашли 400 кв. метров разливов, где транспорт отмывают от цементно-бетонной смеси.

В Росприроднадзоре сообщили, что специалисты взяли пробы почвы и отходов, а также начали поиск собственников, чтобы привлечь их к административной ответственности и обязать возместить ущерб природе.