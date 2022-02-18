Банковский форум перенесут из Сочи в Геленджик из-за высоких цен отелей

Традиционный банковский форум в этом году пройдет в Геленджике из-за подорожания номеров в отелях Сочи

Решение о переносе форума приняли на заседании президиума совета Ассоциации банков России. Планировалось, что мероприятие пройдет в Сочи, но из-за повышения цен в отелях его решили перенести в Геленджик.

Кроме того, изменятся и даты проведения. Изначально оно было запланировано на 7–10 сентября, но теперь его передвинули на 21–24 сентября, сообщил «Интерфакс».

Президент ассоциации Георгий Лунтовский отметил, что в отелях Сочи цены на проживание в сентябре поднялись на 30–50%. Это вызовет некоторые сложности у банков, которые буду оплачивать проживание.

«Это приведет к серьезному удорожанию самого мероприятия, вплоть до скатывания в убыточность. В общем-то мы обсудили на заседании оргкомитета вопрос о переносе нашего мероприятия в Геленджик», — сказал Лунтовский.

В международном форуме «Банки России — XXI век» участвуют руководители центробанков РФ и других стран, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты и топ-менеджеры банков.