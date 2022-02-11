В Армавире суд на время отстранил проректора университета за злоупотребление полномочиями

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Армавирский суд отстранил от работы проректора педуниверситета на время расследования уголовного дела

В Армавире расследуют уголовное дело против проректора государственного педагогического университета (АГПУ) Эльвиры Чияновой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями ради личной выгоды (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 

По версии следствия, Чиянова распорядилась изготовить документы об утрате ведомостей и зачетной книжки студента, чтобы внести ложные сведения и выдать студенту диплом о высшем образовании. 

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Армавирский городской суд решил, что Чиянова может помешать следствию, если продолжит работать, и временно отстранил женщину от должности проректора. 

Максимальное наказание, которое можно получить по ч. 1 ст. 285 УК РФ, — четыре года лишения свободы.

Напомним, в 2021 году на Кубани директора и нескольких сотрудников филиала Адыгейского госуниверситета приговорили к срокам от 7 лет лишения свободы и штрафам на общую сумму 53 млн рублей. Они продавали дипломы за взятки.

Армавир Армавирский государственный педагогический университет Коррупция Образование Суд

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