В Армавире суд на время отстранил проректора университета за злоупотребление полномочиями

Армавирский суд отстранил от работы проректора педуниверситета на время расследования уголовного дела

По версии следствия, Чиянова распорядилась изготовить документы об утрате ведомостей и зачетной книжки студента, чтобы внести ложные сведения и выдать студенту диплом о высшем образовании.

В Армавире расследуют уголовное дело против проректора государственного педагогического университета (АГПУ) Эльвиры Чияновой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями ради личной выгоды (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Армавирский городской суд решил, что Чиянова может помешать следствию, если продолжит работать, и временно отстранил женщину от должности проректора.

Максимальное наказание, которое можно получить по ч. 1 ст. 285 УК РФ, — четыре года лишения свободы.

Напомним, в 2021 году на Кубани директора и нескольких сотрудников филиала Адыгейского госуниверситета приговорили к срокам от 7 лет лишения свободы и штрафам на общую сумму 53 млн рублей. Они продавали дипломы за взятки.