«Ростелеком» и ПФР подвели итоги проекта «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России рассказали о работе «Азбуки интернета» в 2021 году

В 2021 году курс компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли 43 тыс. 106 пенсионеров и инвалидов. В 2014 году курсы по «Азбуке интернета» прошли 400 тыс. пенсионеров. С 2020 года обучение ведется и в онлайн-формате.

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР, обучающий пенсионеров работе на компьютере и в интернете.

В Новосибирске в 2021 году «Ростелеком» организовал 12 вебинаров, на которых участникам рассказали, как безопасно совершать покупки в интернете, пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами. Волонтеры проекта помогли освоить основные функции видеоредакторов и научили создавать видео в бесплатных компьютерных программах. По итогам последнего онлайн-урока организация «Пенсионеры-онлайн» при поддержке «Ростелекома» запустила конкурс «Делаем видео». Информация о мероприятиях размещалась на сайте .

В Амурской области была организована встреча учеников программы с сотрудниками УМВД России по региону. Мероприятие прошло в поддержку нового учебного модуля по безопасности в сети. На встрече полицейские рассказали о мошенничестве в сети и офлайн. В конце встречи участники получили памятки и пособие «Азбуки интернета».

В региональных подразделениях «Ростелекома» учеников обеспечивают с помощью библиотек. Это позволяет пенсионерам освоить начальные компьютерные знания. Тиражи «Азбуки интернета» были переданы в библиотеку Гвардейска в Калининградской области и в Национальную библиотеку Республики Коми.

В Пермском крае «Ростелеком» передал 700 пособий в отделения пенсионного фонда, в Ростовской области 450 учебников передали в интернаты для престарелых и муниципальные центры социального обслуживания, в Приморском крае учебники регулярно передаются в подарок участникам региональных и федеральных конкурсов для пенсионеров региона. В Новосибирске НРОО «Пенсионеры-онлайн» вместе с Новосибирским отделением Красного Креста в России провели выездные мероприятия в области, где пенсионерам также подарили «Азбуку интернета».