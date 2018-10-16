«Ростелеком» разработал новый раздел курса программы «Азбука интернета»

«Ростелеком» разработал седьмую часть обучающего модуля программы «Азбука интернета»

«Видеообщение в интернете» — седьмая часть расширенного курса по программе «Азбука интернета». Она содержит обзор программ для общения в интернете по видеосвязи. Новый модуль — это комплект дополнительных материалов для обучения людей, освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания.

Во время изучения дополнительного курса слушатели ознакомятся с популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются и какие полезные функции имеют. Также пользователи проверят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при использовании видеозвонков.

«Ростелеком» вместе с Пенсионным фондом России несколько лет постоянно пополняет курс программы «Азбука интернета» новыми модулями по наиболее востребованным темам. Их определяют слушатели курсов и интернет-пользователи, отправляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале.

На этом сайте размещены электронная версия базового учебника, все выпущенные модули расширенного курса, полный комлект материалов, которые помогают пользователям старшего поколения усвоить информацию, а также методические рекомендации для пропадавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.