Федеральные власти запретили строить горнолыжный курорт на Фишт-Оштенском массиве

Адыгея

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  • Чертополох. Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чертополох. Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ запретило любую застройку Фишт-Оштенского горного массива в Адыгее

В правительстве Российской Федерации 15 января подписали особое распоряжение, которое исключает Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Меры направлены на сохранение природного комплекса, на территории которого зарегистрированы редкие виды животных и растений, в том числе занесенные в Красную книгу», — говорится в сообщении.

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Распоряжение означает, что на территории Фишт-Оштенского массива теперь запрещено строить что бы то ни было, в том числе горнолыжные курорты.

Напомним, что власти Адыгеи ранее озвучивали планы построить в этих местах круглогодичный курорт «Лагонаки» с 36 км горнолыжных трасс и 13 подъемниками. Проект вызвал волну противодействия со стороны ученых и ЮНЕСКО.

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