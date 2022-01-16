Федеральные власти запретили строить горнолыжный курорт на Фишт-Оштенском массиве

«Меры направлены на сохранение природного комплекса, на территории которого зарегистрированы редкие виды животных и растений, в том числе занесенные в Красную книгу», — говорится в сообщении.

В правительстве Российской Федерации 15 января подписали особое распоряжение, которое исключает Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Распоряжение означает, что на территории Фишт-Оштенского массива теперь запрещено строить что бы то ни было, в том числе горнолыжные курорты.

Напомним, что власти Адыгеи ранее озвучивали планы построить в этих местах круглогодичный курорт «Лагонаки» с 36 км горнолыжных трасс и 13 подъемниками. Проект вызвал волну противодействия со стороны ученых и ЮНЕСКО.