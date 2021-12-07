В сельских округах Геленджика обновят зеленые зоны
Ландшафтные дизайнеры начали озеленение в сельских округах Геленджика
В Геленджике реализуют проекты озеленения — Юга.ру писали о первых результатах. Директор ландшафтного предприятия «ЮККА» Татьяна Сахаджи рассказала, каких изменений ждать жителям внутригородских округов и что специалисты уже сделали.
Например, за этот год в Кабардинке «ЮККА» высадила почти 700 деревьев и кустарников, в том числе туи (на улице Ангулем) и цветущие южные растения: альбицию, сливу декоративную. Специалисты добавили деревья в сквер на улице Революционной. В районе рыбколхоза газон дополнят растениями.
Сейчас дизайнеры готовят проект озеленения возле памятника погибшим на теплоходе «Нахимов» — его выполнят в следующем году.
Читайте также:
В Дивноморском округе часть земель перешла в муниципальную собственность, теперь город может заниматься их благоустройством. Скоро «ЮККА» представит проект аллеи с клумбами по дороге к морю.
Напомним, в августе Геленджик анонсировал новую карту озеленения.
«Новая программа должна сделать город современным курортом и придать ему свой стиль. Но при этом важно эффективно расходовать бюджетные средства. Покупка вечнозеленых многолетних растений требует крупных, но разовых вложений. А потом несколько лет — только работа по уходу», — прокомментировал замглавы Геленджика по вопросам ЖКХ и благоустройства Юрий Кациди.