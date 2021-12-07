В сельских округах Геленджика обновят зеленые зоны

В Геленджике реализуют проекты озеленения — Юга.ру писали о первых результатах. Директор ландшафтного предприятия «ЮККА» Татьяна Сахаджи рассказала, каких изменений ждать жителям внутригородских округов и что специалисты уже сделали.

Например, за этот год в Кабардинке «ЮККА» высадила почти 700 деревьев и кустарников, в том числе туи (на улице Ангулем) и цветущие южные растения: альбицию, сливу декоративную. Специалисты добавили деревья в сквер на улице Революционной. В районе рыбколхоза газон дополнят растениями.

Сейчас дизайнеры готовят проект озеленения возле памятника погибшим на теплоходе «Нахимов» — его выполнят в следующем году.