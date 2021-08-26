В Геленджике представили новую карту озеленения

Директор ландшафтного предприятия Татьяна Сахаджи представила новую карту озеленения Геленджика. Об этом рассказал глава города-курорта в своем инстаграме.

В этом году администрация планирует высадить больше деревьев. Оформлять зеленые зоны специалисты начнут уже осенью. Тогда на улицах появятся кедры, магнолии, ленкоранские альбиции, станет больше юкк.

«Геленджик — южный город, мы хотим подчеркнуть это растениями, где-то даже экзотическими. Сейчас озеленители выбирают плодовые деревья для центральной части города», — отметил Богодистов.