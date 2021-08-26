В Геленджике представили новую карту озеленения
Мэр Геленджика рассказал, как изменится зеленый облик города
Директор ландшафтного предприятия Татьяна Сахаджи представила новую карту озеленения Геленджика. Об этом рассказал глава города-курорта в своем инстаграме.
В этом году администрация планирует высадить больше деревьев. Оформлять зеленые зоны специалисты начнут уже осенью. Тогда на улицах появятся кедры, магнолии, ленкоранские альбиции, станет больше юкк.
«Геленджик — южный город, мы хотим подчеркнуть это растениями, где-то даже экзотическими. Сейчас озеленители выбирают плодовые деревья для центральной части города», — отметил Богодистов.
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Вдоль пешеходной дорожки в районе «Красной Талки» ландшафтники сделают аллею пальм; в зоне с шахматами на пересечении улиц Ленина и Островского высадят лаванду, юкки и трахикарпусы. Улицу Ленина украсят кедрами. На улице Садовой хотят воссоздать аллею альбиции ленкоранской — Богодистов подчеркнул, что об этом попросили местные жители.
Также мэр рассказал, что в макеты клумб включили новые для города растения — гортензии и кусты вейгелы. А вот от петунии и бархатцев решили отказаться.
«Озеленители говорят, что эти цветы уже вышли из моды», — пояснил Богодистов.