Пальмы, кедры и лаванда: в Геленджике поменялась концепция зеленого оформления

Юга.ру узнали, как преобразится Геленджик и какие задумки дизайнеры успели воплотить за осень

В августе директор ландшафтного предприятия «ЮККА» Татьяна Сахаджи представила новую карту озеленения Геленджика. Спустя несколько месяцев Сахаджи рассказала о первых результатах работы и поделилась планами на ближайшее время. Раньше клумбы в Геленджике оформляли летниками и обновляли дважды в год. В новой концепции акцент сделали на вечнозеленых многолетних растениях. Чтобы поддержать атмосферу южного города, высадят пальмы и экзотические растения, которые способны выдержать холод и хорошо чувствуют себя рядом с теплым морем.

«Пальмы, магнолии и туи дарят ощущение курортного города. Кроме того, за последние 7–8 лет изменился климат: уже нет морозов под -20 °C, а редкие похолодания длятся 2–3 дня. Конечно, погода бывает непредсказуемой, поэтому мы запаслись укрывным материалом и готовы защитить теплолюбивые растения», — объяснила Сахаджи. Осенью новинки — вашингтония, хамеропс, бутия, трахикарпусы — появились в сквере Хильдесхайма, на перекрестке улиц Ленина и Островского, вдоль набережной рядом с музеем и около ночного клуба «Формула». Уже высадили 8 пальм, еще 21 привезут в ближайшее время.

Проект озеленения Геленджика © Изображение пресс-службы администарции Геленджика

Город-курорт ждут и другие изменения. На пересечении улиц Ленина и Островского оформят рокарий: поменяют газон, составят композицию из растений, которые цветут в разное время года: магнолия суланжа — в марте, вейгела — в мае, гортензия — все лето. Чтобы клумбы с многолетними растениями не смотрелись пустыми зимой, ландшафтные дизайнеры дополняют их вечнозелеными кустарниками: цветники украсят 2,5 тыс. кустов лаванды лаванды (цветет все лето и остается зеленой зимой), несколько десятков саженцев сантолины. Дизайнеры подбирают сорта чайно-гибридной розы, которым будет комфортно в местном климате. Для набережной заказали 100 саженцев юкки, она цветет четыре раза в год и хорошо приживается в Геленджике.

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