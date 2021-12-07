В Геленджике появится новый сквер

В Геленджике разобьют новый сквер на улице Островского и улучшат те, что уже есть

В сквере построят большую спортивную площадку для игры в баскетбол, установят теннисные столы, оборудуют зоны отдыха с лавочками и велосипедную дорожку, разместят камеры видеонаблюдения. Деревья сохранят. Рядом со сквером появится парковка. Всего зеленая зона займет около 1,5 га.

«Оформление этого участка запланировали еще в 2018 году. Даже прошли публичные слушания: жители ждут новый сквер на месте снесенных гаражей. Проект готов, смета посчитана», — пояснила Сахаджи.

Кроме того, «ЮККА» улучшает скверы, которые уже есть в Геленджике. Над сквером рядом с гостиницей «Мария» работают дизайнеры, в зеленой зоне рядом с Толстым мысом установят системы автополива и реконструируют газон. Также компания предложит оформление набережной в районе отеля Metropol.