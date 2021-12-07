В Геленджике появится новый сквер
В Геленджике разобьют новый сквер на улице Островского и улучшат те, что уже есть
В Геленджике планируют разбить новый сквер на улице Островского, 139. О проекте рассказала директор ландшафтного предприятия «ЮККА» Татьяна Сахаджи.
В сквере построят большую спортивную площадку для игры в баскетбол, установят теннисные столы, оборудуют зоны отдыха с лавочками и велосипедную дорожку, разместят камеры видеонаблюдения. Деревья сохранят. Рядом со сквером появится парковка. Всего зеленая зона займет около 1,5 га.
«Оформление этого участка запланировали еще в 2018 году. Даже прошли публичные слушания: жители ждут новый сквер на месте снесенных гаражей. Проект готов, смета посчитана», — пояснила Сахаджи.
Кроме того, «ЮККА» улучшает скверы, которые уже есть в Геленджике. Над сквером рядом с гостиницей «Мария» работают дизайнеры, в зеленой зоне рядом с Толстым мысом установят системы автополива и реконструируют газон. Также компания предложит оформление набережной в районе отеля Metropol.
Еще один проект «ЮККИ» — преобразование Греческого сквера: там установили статую Афродиты, рядом устроят рокарий, высадят кипарисы, пальмы и горные сосны. На месте, где был небольшой пруд, появится фонтан. Сама парковая зона немного расширится.
Сахаджи подчеркнула, что озеленители хотят создать уникальный микроклимат в каждом сквере, в том числе за счет правильно подобранных деревьев и фонтанов — от них зависит влажность и температура воздуха.