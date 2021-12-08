В Краснодаре откроется предаукционная выставка MOST. Суммарная оценка лотов приблизилась к 12 млн рублей
10 декабря в краснодарском арт-центре «Типография» откроется выставка работ, которые будут представлены на седьмом аукционе современного искусства MOST
В экспозицию вошли работы Савелия Харламова, Вильганта Тима, Даниила Епифанова, Людмилы Барониной, Владимира Колесникова, Александра Чурсина, Саши Деминой, группировки ЗИП, художественного кооператива «Бусинки», Владимира Мигачева, Натальи Казаковой, Дмитрия Прокоповича, Валерия Лимонадова, Аслана Оразаева, Юлии Малининой и других.
Всего — 73 произведения, созданных художниками из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Это живописные абстракции, работы в стиле сюрреализма, реализма и постмодернистской иронии, экспериментальные ассамбляжи, фотографии и скульптуры.
«Искусство — это кража»:
Суммарная оценка работ составила 11 млн 991 тыс. рублей. Эстимейт самой дешевой работы — «Фантомасы и дети» Вильганта Тима — 15 тыс. рублей. Самые дорогие лоты у Ильи Гапонова (730 тыс.), Маши Борогаз (700 тыс.) и Recycle Group (680 тыс.).
Выставка будет работать до 17 декабря. Стоимость входных билетов от 100 до 200 рублей. 11 декабря экспозицию можно посетить бесплатно. Необходимо иметь при себе документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест. А уже 18 декабря пройдет аукцион MOST. Чтобы посетить его, необходимо оставить заявку на сайте.
Напомним, шестой аукцион современного искусства MOST состоялся в Краснодаре в октябре 2020 года. Его ведущим выступил тележурналист, продюсер и коллекционер Андрей Малахов. Презентация лотов была нестандартной: он снимал картины со стен, представлял их и делился личными историями, связанными с творчеством художников.
25 из 77 лотов ушли с молотка за суммы, в разы превышающие изначальную оценку. Самым дорогим арт-объектом торгов стала работа «Триумф F1» краснодарского художника Дмитрия Котлярова. Запечатленный на холсте момент раскупоривания трех бутылок шампанского купили за 550 тыс. рублей, что превысило стартовую цену почти в десять раз. В целом выручка торгов побила рекорд прошлого года и превысила 8 млн рублей.