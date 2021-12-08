10 декабря в краснодарском арт-центре «Типография» откроется выставка работ, которые будут представлены на седьмом аукционе современного искусства MOST

Всего — 73 произведения, созданных художниками из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Это живописные абстракции, работы в стиле сюрреализма, реализма и постмодернистской иронии, экспериментальные ассамбляжи, фотографии и скульптуры.

Выставка будет работать до 17 декабря. Стоимость входных билетов от 100 до 200 рублей. 11 декабря экспозицию можно посетить бесплатно. Необходимо иметь при себе документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест. А уже 18 декабря пройдет аукцион MOST. Чтобы посетить его, необходимо оставить заявку на сайте .

Суммарная оценка работ составила 11 млн 991 тыс. рублей. Эстимейт самой дешевой работы — «Фантомасы и дети» Вильганта Тима — 15 тыс. рублей. Самые дорогие лоты у Ильи Гапонова (730 тыс.), Маши Борогаз (700 тыс.) и Recycle Group (680 тыс.).

Напомним, шестой аукцион современного искусства MOST состоялся в Краснодаре в октябре 2020 года. Его ведущим выступил тележурналист, продюсер и коллекционер Андрей Малахов. Презентация лотов была нестандартной: он снимал картины со стен, представлял их и делился личными историями, связанными с творчеством художников.

25 из 77 лотов ушли с молотка за суммы, в разы превышающие изначальную оценку. Самым дорогим арт-объектом торгов стала работа «Триумф F1» краснодарского художника Дмитрия Котлярова. Запечатленный на холсте момент раскупоривания трех бутылок шампанского купили за 550 тыс. рублей, что превысило стартовую цену почти в десять раз. В целом выручка торгов побила рекорд прошлого года и превысила 8 млн рублей.