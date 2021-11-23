Как сообщали Юга.ру, с 22 ноября в кубанские ТЦ пускают только с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании либо медотводом. При этом некоторые пункты вакцинации находятся в ТЦ, поэтому губернатор Вениамин Кондратьев обязал торговые центры организовать отдельные входы для граждан, намеренных сделать прививку. Сегодня первый вице-губернатор края Игорь Галась провел совещание оперштаба, где для тех же целей предложили задействовать волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Если нет возможности организовать отдельные входы, то надо прорабатывать и другие механизмы. У нас есть хороший пример — Новороссийск. Там оперативно отреагировали и поставили у входов волонтеров. Они провожают всех желающих привиться. Эту практику необходимо распространить на все ТРЦ в крае. Сегодня вакцинация — это единственный способ снять все действующие ограничения и вернуться к прежней жизни», — заявил Галась.



Тем временем, как сообщали Юга.ру, посещать МФЦ можно без QR-кодов, но масочный режим там сохранен.