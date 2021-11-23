Власти Кубани обязали ТЦ привлечь волонтеров, чтобы те провожали за вакциной жителей без QR-кодов

Краснодарский край

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  • © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    © Фото Романа Грачева, unsplash.com

23 ноября оперативный штаб Краснодарского края постановил привлекать добровольцев, чтобы те сопровождали граждан без QR-кодов к прививочным пунктам в торговых центрах

Как сообщали Юга.ру, с 22 ноября в кубанские ТЦ пускают только с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании либо медотводом. При этом некоторые пункты вакцинации находятся в ТЦ, поэтому губернатор Вениамин Кондратьев обязал торговые центры организовать отдельные входы для граждан, намеренных сделать прививку.

Сегодня первый вице-губернатор края Игорь Галась провел совещание оперштаба, где для тех же целей предложили задействовать волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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«Если нет возможности организовать отдельные входы, то надо прорабатывать и другие механизмы. У нас есть хороший пример — Новороссийск. Там оперативно отреагировали и поставили у входов волонтеров. Они провожают всех желающих привиться. Эту практику необходимо распространить на все ТРЦ в крае. Сегодня вакцинация — это единственный способ снять все действующие ограничения и вернуться к прежней жизни», — заявил Галась.

Тем временем, как сообщали Юга.ру, посещать МФЦ можно без QR-кодов, но масочный режим там сохранен.

QR-коды Вакцинация Вениамин Кондратьев Коронавирус МФЦ Торговля

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