В Ейске пенсионер сбил коляску с младенцем. Ему грозит до 5 лет колонии
17 ноября в пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Ейске будут судить пенсионера, сбившего коляску с младенцем на переходе. Ребенок умер в больнице
8 октября в Ейске 65-летний водитель сбил на пешеходном переходе детскую коляску с двухмесячным ребенком. От травм младенец скончался в больнице. Против пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
17 ноября ейская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя и передала дело в городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Как сообщали Юга.ру, в декабре в центре Ейска предприниматель и сын экс-кандидата в мэры города Андрей Горбунов насмерть сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе. Предварительная экспертиза показала, что водитель был под наркотиками, но потом следствие решило, что он был трезв.
Горбунов пытался бежать из страны, а позже оппозиционный депутат Александр Коровайный сообщил об угрозах после призывов расследовать дело. Спустя полгода дело передали в суд.