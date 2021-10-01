Из-за ураганного ветра между Геленджиком и Новороссийском запретили ездить грузовикам

Краснодарский край

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Утром 1 октября на участке трассы М-4 «Дон» временно ограничили движение грузовиков

Напомним, октябрь в Краснодарском крае начнется с минусовой температуры, сильного ветра, дождей и мокрого снега. Так, в Новороссийске 1 октября ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, порывы достигнут 27-32 м/с. Температура днем 13-18 °С.

Утром в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по краю сообщили Юга.ру, что из-за ураганного ветра между Геленджиком и Новороссийском временно запретили ездить грузовикам. Ограничение действует на участке трассы М-4 «Дон» с 1516 по 1537 км.

Водителей попросили не ездить в этом направлении. В случае крайней необходимости нужно быть внимательными и придерживаться безопасной скорости. Движение на дороге контролируют шесть инспекторов ДПС.

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