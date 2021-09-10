На Кубани появился реестр участков для многодетных семей. На всех земли не хватит
Согласно информации в реестре, в среднем на один участок приходится по 21 семье
Напомним, в прошлом году кубанские парламентарии постановили, что теперь многодетные семьи могут получить землю в любом селе, вне зависимости от места проживания.
10 сентября в администрации Краснодарского края рассказали о создании реестра участков для многодетных семей.
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В реестре отображено количество многодетных, стоящих в очереди, а также количество свободных участков. Во многих районах края вообще нет участков, например, в Абинском, Славянском, Тимашевском, Туапсинском поселении, а также в Апшеронском и Динском районах. В Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи и Краснодаре тоже нет участков.
Согласно информации на сайте, всего в Краснодарском крае в очереди на земельные участки стоят 33 тыс. 16 многодетных. При этом самих участков на Кубани только 1 тыс. 541.
Отметим, ранее губернатор края Вениамин Кондратьев говорил, что денежные выплаты многодетным взамен участков могли бы исправить ситуацию с нехваткой земель. Но денег на эти цели в краевом бюджете тоже нет.
Детский омбудсмен в России Анна Кузнецова говорила, что подобную программу могут разработать на федеральном уровне. Но когда это будет — еще неизвестно.
Напомним, в июле власти Краснодара сообщили, что в городе исчерпан земельный банк и многодетные больше не получат здесь участки.
Позже прокуратура выяснила, что большая очередь многодетных образовалась потому что чиновники плохо формировали и оформляли земельные участки и ненадлежащим образом выдавали их семьям.