На Кубани появился реестр участков для многодетных семей. На всех земли не хватит

Согласно информации в реестре, в среднем на один участок приходится по 21 семье

Напомним, в прошлом году кубанские парламентарии постановили, что теперь многодетные семьи могут получить землю в любом селе, вне зависимости от места проживания. 10 сентября в администрации Краснодарского края рассказали о создании реестра участков для многодетных семей.

В реестре отображено количество многодетных, стоящих в очереди, а также количество свободных участков. Во многих районах края вообще нет участков, например, в Абинском, Славянском, Тимашевском, Туапсинском поселении, а также в Апшеронском и Динском районах. В Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи и Краснодаре тоже нет участков. Согласно информации на сайте, всего в Краснодарском крае в очереди на земельные участки стоят 33 тыс. 16 многодетных . При этом самих участков на Кубани только 1 тыс. 541 .