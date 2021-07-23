Земель нет, денег тоже. Как многодетным семьям Краснодара получить земельный участок и где?

Сколько многодетных ждут земельные участки? Кому их выдают и где? А можно ли деньгами? Рассказываем, как на Кубани собираются помогать семьям при недостатке ресурсов

Что вообще происходит? В 2017 году в Краснодаре начались проблемы с выдачей земельных участков многодетным. Городские власти говорят, что земельный фонд под строительство и ЛПХ для многодетных семей исчерпан, и предлагают встать на очередь в другом муниципалитете. Однако пока из почти 7 тыс. семей такой альтернативой воспользовались только 13 .

В 2021 году родители начали посылать коллективные письма во все инстанции, чтобы обратить внимание на ситуацию с выдачей участков, рассказала порталу Юга.ру представитель активной группы многодетных семей Краснодара Александра Князева.

Куда обращались с жалобами многодетные? Они направляли письма в администрацию Президента, Генпрокуратуру, Уполномоченной по правам ребенка в РФ, Гордуму Краснодара, Госдуму РФ, ЗСК, Общественную палату и другие инстанции. Копии обращений есть в распоряжении редакции.

Чего они хотят и что предлагают? В обращениях многодетные предложили создать общую базу свободных земельных участков в муниципалитетах с указанием, сколько семей стоит в той или иной очереди; при переходе из одной очереди в другую — ставить заявителя на конец очереди того года, в котором он встал на учет в «проблемном» муниципалитете.

«Например, я встала на очередь в 2016 году в Краснодаре, а хочу перейти на очередь в Лабинске. Значит, меня должны поставить за последним вставшим в очередь на землю в 2016 году в Лабинске», — пояснила Князева.

Также посылались письма с просьбой рассмотреть введение денежной компенсации равной материнскому капиталу взамен земельного участка . Подобные выплаты ввели власти 21 субъекта РФ.

Кто вообще может получить землю? Родители трех и более детей, у которых нет в собственности земельного участка под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, дети не переданы под опеку, а младший ребенок не достиг 18 лет, 19 лет (если служит в армии по призыву) или 23 лет (если получает образование очноучится очно). Кроме того, заявитель должен проживать на территории края последние пять лет до подачи заявления.

Какие документы нужны? Паспорт;

Документы, подтверждающие фамилию, имя, отчество, дату рождения другого родителя (или отсутствие у детей одного из родителей);

Судебное решение о месте жительства (в случае отсутствия сведений о регистрации на территории края или наличия спора о месте регистрации);

Документы, подтверждающие наличие трех и более детей на момент подачи заявления;

Документы, подтверждающие смену фамилии родителей или детей при любых обстоятельствах;

Если ребенок служит в армии по призыву, справку с места прохождения службы;

Если ребенок учится очно в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях, справку с места обучения.

Куда в Краснодаре подать документы? В один из филиалов МФЦ. Они находятся по следующим адресам: Леваневского, 174, Покрышкина, 34, Зиповская, 5, Крылатая, 2, проспект Чекистов, 37, Шоссе Нефтяников, 28.

Документы можно принести с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 или в субботу с 8:00 до 16:00. Также подать документы можно в департамент муниципальной собственности и городских земель через сайт госуслуг или интернет-портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. Как уточнили в администрации Краснодара, порядок подачи заявлений не менялся с марта 2015 года.

Где сейчас выдаются земельные участки? Так как в Краснодаре земельный фонд под эти цели исчерпан , чтобы получить участок нужно встать на очередь в другом муниципальном образовании. Исключение — города муниципального значения. То есть получить землю в Анапе, Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске или Сочи не получится.

Как встать на учет многодетным из Краснодара в другом муниципалитете? Краснодарцы могут подать заявление о постановке на учет в орган местного самоуправления любого муниципального образования края. Исключение — городские округа (перечислены выше) и городские поселений. После постановки на учет местные чиновники известят администрацию Краснодара и семью снимут с очереди в городе. Как говорилось выше, подать заявление можно в филиалах МФЦ или онлайн.

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Очередь придется отстоять заново? Да. По нынешнему законодательству датой и временем постановки на учёт считается момент подачи соответствующего заявления с приложением документов.

При смене очереди заявление подается еще раз, а номер присваивается заново. Соответственно, землю выдадут согласно очередности во втором муниципалитете.

Но как понять, в каком муниципалитете есть свободные участки и где очередь меньше? 12 июля мэра Краснодара Евгений Первышов предложил выйти в краевую администрацию с инициативой создания портала, через который многодетные могли бы получить подобную информацию. Письмо за его подписью уже подготовлено, рассказали в пресс-службе мэрии. Когда задумка будет реализована — пока неизвестно. Поэтому сейчас узнать информацию о свободных участках можно только при обращении в интересующий муниципалитет.

Что на счет денежной компенсации вместо участка? Подобные выплаты региональным законодательством сейчас не предусмотрены. Но проблемы с земельными участками есть не только в краевом центре. Как рассказал 22 июля губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, в регионе всего 1,3 тыс. свободных участков, а на получение земель претендуют 32,6 тыс. кубанских семей .

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