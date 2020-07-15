Многодетные семьи на Кубани смогут получить землю сразу в собственность

Краснодарский край

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Кубанские парламентарии 15 июля изменили процедуру предоставления земли для многодетных семей

На 41-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 15 июля приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности"». В документе предлагается обеспечить многодетные семьи возможностью приобрести участок вне зависимости от постоянного места проживания. По мнению депутатов, это позволит получить землю большему количеству кубанцев.

Также разработчики законопроекта предложили изменить поэтапный подход к предоставлению земельных участков. Сейчас земля переходит сначала в аренду, а затем в собственность. Теперь парламентарии хотят закрепить возможность их приобретения сразу в собственность бесплатно, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Краевой закон предусматривает выделение участков для этих целей, но практика уже показала, что в его реализации есть проблемы. Сейчас мы вносим в него изменения, чтобы устранить эти недостатки. Процедура предоставления земельных участков будет серьезно изменена в сторону упрощения, она станет более прозрачной. Будет снят ряд ограничений, неэффективность которых выявила правоприменительная практика», —подчеркнул председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Присутствующий на пленарном заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что теперь многодетные семьи смогут продать участки и купить квартиру или дом. Ранее с землей фактически ничего нельзя было сделать. По словам губернатора, 16,5 тыс. семей, которые за 10 лет получили участки в аренду, теперь смогут переоформить их в собственность.

Демография ЗСК Краснодар Недвижимость Семья Юрий Бурлачко

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