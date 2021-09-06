Всего в России около 17,1 тыс. человек имеют доход от 1 млн и выше. Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей в Москве (около 10,4 тыс. человек), сообщил ТАСС .

Второе место занимает Санкт-Петербург. Там фиксируется 1,3 тыс человек с такой зарплатой. Далее идут Московская область, где число таких сотрудников достигает 1,2 тыс. человек, Свердловская и Сахалинская области, а также Краснодарский край, где трудится около 300 сотрудников с таким заработком. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ, где насчитывается 270 человек с подобным заработком и Татарстан, где число таких людей свыше 200. Еще около 150 работников получают 1 млн рублей и более в Челябинской и Кемеровской областях.

Отмечается, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть зарплаты сверхоплачиваемых топ-менеджеров приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек.