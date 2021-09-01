В Сочи лайнер «Князь Владимир» снова не пустили в море. 450 туристов просидели двое суток на борту в ожидании круиза
29 августа лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в круиз по Черному морю в Крым, но из Сочи его так и не выпустили. Юга.ру связались с пассажиром теплохода и узнали, что там происходило
Напомним, девятипалубный теплоход «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом, а в 2019 году его маршрут продлили до Абхазии.
В 2020 году из-за пандемии навигация теплохода была остановлена, и 1 марта «Князь Владимир» не вышел в море. Планировалось, что круиз начнется 19 июля, но Роспотребнадзор не выдал нужного разрешения.
В этом году у «Князя Владимира» снова возникли проблемы. 29 августа должен был начаться круиз в Крым по Черному морю, но Роспотребнадзор снова не выдал разрешения. 450 пассажиров, которые купили билеты, провели два дня внутри теплохода, прежде чем поняли, что путешествия не будет.
31 августа в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что прокуратура проводит проверку нарушения прав пассажиров лайнера.
Сейчас судно стоит в порту, а на борту работает комиссия Роспотребнадзора. Пассажирам предоставляется трехразовое питание, экскурсии по Сочи и Олимпийским объектам Адлера и Красной Поляны. Туристы смогут вернуть деньги на путевку или перенести ее на 2022 год без доплат, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Черноморские круизы».
Журналист Юга.ру связалась с одним из пассажиров «Князя Владимира», Артемом Созоновым. Он рассказал, что еще в марте купил с девушкой билеты на круиз за 83 тыс. 200 рублей. Сейчас в среднем каюта с окном стоит 60 тыс. рублей.
«За 15 часов до посадки написали, что мы пропускаем Новороссийск, потому что Роспотребнадзор должен проверить судно. Причем сообщили странно, письмом на почту. Я начал звонить им в офис — там никто не брал. Написал в вотсап и спросил, почему об этом предупредили только за 15 часов. Мне сказали, что никаких возвратов не планируется, а лайнер может задержаться», — сказал мужчина.
29 августа пара приехала на лайнер и зарегистрировалась. Артем отметил, что персонал был очень тактичным. Корабль можно было покидать в любое время, но только до 12:00 30 августа — в 15:00 запланировано отправление в Ялту.
«Тем же вечером было внеплановое собрание с генеральным директором, где обсуждали экскурсии в Сочи. Нам в 23:00 предложили записаться на экскурсию, а утром сказали, что мест уже нет. Кто успел записаться — тот успел. В экскурсионном бюро потом рассказали, что все было посредственно организовано: людей просто выгрузили на автобусах и все», — отметил Артем.
30 августа все еще не было никакой информации об отправлении: «С экскурсиями бардак, бассейн слили. В итоге просто сидели на палубе и ждали обеда». На обеде пообещали, что приедет генеральный директор и все объяснит. Потом к людям вышла заместитель капитана и стала винить во всем Роспотребнадзор.
Генеральный директор сказал, что специалист Роспотребнадзора приедет только 31 августа, и тогда лайнер может получить разрешение. Все обрадовались и подумали, что круиз продлят, но директор заявил, что рейс отменяется и лайнер остается в порту Сочи.
«Лайнер обещал утешительный приз всем пассажирам: они могут находиться на корабле, есть и посещать экскурсии. Это неправда. Есть два варианта возврата: вы остаетесь на корабле и вам возвращают 50% стоимости билета, а если вы уезжаете прямо сейчас, то возвращают всю сумму. Есть пассажиры со всей России, они прилетели с разных городов: с Москвы, Камчатки, Южно-Сахалинска. Людям непонятно, что делать. Они брали отпускные, ждали круиз. Что им делать?» — задался вопросом Созонов.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что лайнер не получил санитарно-судовое свидетельство. Сейчас документы находятся на рассмотрении в ведомстве, их выдадут в «установленный законодательством срок».