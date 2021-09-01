29 августа лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в круиз по Черному морю в Крым, но из Сочи его так и не выпустили. Юга.ру связались с пассажиром теплохода и узнали, что там происходило

Напомним, девятипалубный теплоход «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом, а в 2019 году его маршрут продлили до Абхазии. В 2020 году из-за пандемии навигация теплохода была остановлена, и 1 марта «Князь Владимир» не вышел в море. Планировалось, что круиз начнется 19 июля, но Роспотребнадзор не выдал нужного разрешения.

В этом году у «Князя Владимира» снова возникли проблемы. 29 августа должен был начаться круиз в Крым по Черному морю, но Роспотребнадзор снова не выдал разрешения. 450 пассажиров, которые купили билеты, провели два дня внутри теплохода, прежде чем поняли, что путешествия не будет.

31 августа в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что прокуратура проводит проверку нарушения прав пассажиров лайнера.

Сейчас судно стоит в порту, а на борту работает комиссия Роспотребнадзора. Пассажирам предоставляется трехразовое питание, экскурсии по Сочи и Олимпийским объектам Адлера и Красной Поляны. Туристы смогут вернуть деньги на путевку или перенести ее на 2022 год без доплат, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Черноморские круизы». Журналист Юга.ру связалась с одним из пассажиров «Князя Владимира», Артемом Созоновым. Он рассказал, что еще в марте купил с девушкой билеты на круиз за 83 тыс. 200 рублей. Сейчас в среднем каюта с окном стоит 60 тыс. рублей. «За 15 часов до посадки написали, что мы пропускаем Новороссийск, потому что Роспотребнадзор должен проверить судно. Причем сообщили странно, письмом на почту. Я начал звонить им в офис — там никто не брал. Написал в вотсап и спросил, почему об этом предупредили только за 15 часов. Мне сказали, что никаких возвратов не планируется, а лайнер может задержаться», — сказал мужчина.