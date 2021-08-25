В горах Кавказского заповедника спасли двух туристов из Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

24 августа сотрудники МЧС эвакуировали с горы Дзювя двух краснодарцев. Один из них получил травму и не мог самостоятельно двигаться

Днем 24 августа дежурному Южного РПСО МЧС России поступило сообщение, что на склоне горы Дзювя (на территории Кавказского заповедника) на высоте около 2 тыс. 470 над уровнем моря находятся два туриста. Один из них получил травму левой руки и ушиб грудной клетки. Мужчины не смогли самостоятельно продолжить движение и запросили помощь спасателей. 

В 14:45 спасатели вылетели на место на вертолете Ка-32. Во время поиска с воздуха, сотрудники МЧС заметили туристов на альпийском склоне горы Дзювя. Спасатели помогли мужчинам подняться на борт, после чего эвакуировали на базу поисково-спасательного отряда и передали врачам Скорой помощи.

Оба туриста оказались жителями Краснодара. Пострадавший 38-летний мужчина рассказал, что травму получил во время привала. Он пошел вверх по склону к роднику, чтобы набрать воду, но поскользнулся на мокром камне и упал.

Напомним, в Кавказском биосферном заповеднике с 2 августа ищут туриста из Челябинской области.

Заповедники Курорты и туризм МЧС походы

Новости

В горах Кавказского заповедника спасли двух туристов из Краснодара
Ночью два пригородных посёлка под Краснодаром остались без воды
Почему по Краснодару так и не ходят новые троллейбусы, собранные в городе? Объясняем
Краснодарский ресторанный комплекс «Фудмаркет» заработал после долгого перерыва
Медузы заполонили побережье Тамани
В Краснодаре приостановилась укладка рельс на Московской из-за задержки в поставках

Лента новостей

В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Вчера, 10:42
В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Вчера, 14:37 Партнерский
Да кто такой этот ваш наршараб?!
Кратко об экзотическом соусе
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
23 августа, 16:08
«Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше
Бразильцы наизнанку: колонка футбольного критика Артура Каратая

Реклама на портале