В горах Кавказского заповедника спасли двух туристов из Краснодара

24 августа сотрудники МЧС эвакуировали с горы Дзювя двух краснодарцев. Один из них получил травму и не мог самостоятельно двигаться

Днем 24 августа дежурному Южного РПСО МЧС России поступило сообщение, что на склоне горы Дзювя (на территории Кавказского заповедника) на высоте около 2 тыс. 470 над уровнем моря находятся два туриста. Один из них получил травму левой руки и ушиб грудной клетки. Мужчины не смогли самостоятельно продолжить движение и запросили помощь спасателей.

В 14:45 спасатели вылетели на место на вертолете Ка-32. Во время поиска с воздуха, сотрудники МЧС заметили туристов на альпийском склоне горы Дзювя. Спасатели помогли мужчинам подняться на борт, после чего эвакуировали на базу поисково-спасательного отряда и передали врачам Скорой помощи.

Оба туриста оказались жителями Краснодара. Пострадавший 38-летний мужчина рассказал, что травму получил во время привала. Он пошел вверх по склону к роднику, чтобы набрать воду, но поскользнулся на мокром камне и упал.

Напомним, в Кавказском биосферном заповеднике с 2 августа ищут туриста из Челябинской области.