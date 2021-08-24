Краснодарский суд посчитал отказ матери от лечения незаконным и разрешил врачам оказать медицинскую помощь восьмилетнему мальчику

В Детскую краевую клиническую больницу поступил восьмилетний мальчик с нефробластомой, кровоизлиянием в мозг и тяжелой степенью анемии. Для лечения ребенку потребовалось переливание крови и ее компонентов, но мать мальчика отказалась от переливания крови и медицинского вмешательства.

После этого представители больницы обратились в суд, чтобы признать отказ матери незаконным и оказать ребенку медицинскую помощь. Суд согласился, признал решение женщины незаконным и постановил провести мальчику переливание крови и операцию.

Мать ребенка подала апелляционную жалобу, но судебная коллегия оставила ее без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, Минздрав Кубани не выдавал лекарство женщине с редким заболеванием. Она обратилась в прокуратуру и суд потребовал обеспечить жительницу края препаратом.