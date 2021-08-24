На Кубани спасли мужчину, который неделю назад потерялся в лесу

Краснодарский край

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23 августа семейная пара отправилась в лес под Горячим Ключом за грибами и нашла мужчину, который пропал неделю назад

39-летнего жителя станицы Саратовской Горячеключевского района разыскивали с 17 августа. Два дня назад пост о нем разместили в инстаграме администрации Горячего Ключа.

Вечером 23 июля в телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что мужчину нашли Александр и Ирина — семейная пара, которая отправилась в лес за грибами.

«Прошли по лесной дороге км 6-8, видим, лежит тело в трусах. Ира закричала, что он мертвый, я подхожу ближе, смотрю, дергается, весь мухами облепленный», — рассказал Александр.

Мужчина сказал, что неделю назад приехал отдохнуть в лес с друзьями и выпить. Затем друзья пропали и мужчина остался один. К тому моменту, ходить он уже не мог, а одежду сжег. 

Александр донес мужчину до машины и отвез в Саратовскую. Знакомые все это время разыскивали его, обзванивали морги и уже потеряли надежду найти мужчину живым.

Горячий Ключ Пропавшие без вести

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