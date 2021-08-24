В Краснодаре без воды остались четыре многоэтажки и детский сад

Краснодарский край

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Вечером 23 августа в Краснодаре на улице Вавилова произошла авария на подземном трубопроводе

В ЕДДС Краснодара об отключении воды в четырех домах по улице Вавилова и детском саду сообщили 23 августа около 19:36. 

Позже стало известно, что подачу водоснабжения  приостановили из-за протечки подземного трубопровода. Всего без воды остались 1344 человека, в том числе 448 детей.

Ремонтные работы проводит компания МУП ВКХ «Водоканал». 24 августа работы продолжат, о сроках восстановления неизвестно, написали в инстаграме ЕДДС.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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В Краснодаре без воды остались четыре многоэтажки и детский сад
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