В Краснодаре без воды остались четыре многоэтажки и детский сад

Вечером 23 августа в Краснодаре на улице Вавилова произошла авария на подземном трубопроводе

В ЕДДС Краснодара об отключении воды в четырех домах по улице Вавилова и детском саду сообщили 23 августа около 19:36.

Позже стало известно, что подачу водоснабжения приостановили из-за протечки подземного трубопровода. Всего без воды остались 1344 человека, в том числе 448 детей.

Ремонтные работы проводит компания МУП ВКХ «Водоканал». 24 августа работы продолжат, о сроках восстановления неизвестно, написали в инстаграме ЕДДС.