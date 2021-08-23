В Кропоткине затопило 62 придомовые территории
В Кропоткине 23 августа после сильного ливня спасатели устраняют последствия стихии
Как сообщили в инстаграме администрации Кавказского района, 22 августа в Кропоткине из-за сильного ливня затопило 62 придомовые территории и 11 домовладений.
Спасатели продолжают устранять последствия наводнения. Социальные объекты и транспорт работают в штатном режиме.
В Краснодарском гидрометцентре добавили, что 22 августа в период с 14:40 до 20:10 шел сильный ливень с грозой. За это время в городе выпало 55 мм осадков, что считается опасным явлением.