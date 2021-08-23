В Карачаево-Черкесской республике школьник остался сиротой в результате ДТП

В ДТП на трассе Майкоп — Зеленчукская 20 августа погибли три человека из одной семьи

ДТП произошло 20 августа около 21:15 на участке 249 км + 200 трассы Майкоп — Зеленчукская Карачаево-Черкесской республики. По предварительным данным, водитель Kia Rio превысил скорость, не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот. В результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и его пассажир.

В Центральную районную больницу доставили двух несовершеннолетних пассажиров Kia Rio и трое человек из автомобиля УАЗ Патриот. Позднее один из несовершеннолетних скончался, сообщили в инстаграме МВД по Карачаево-Черкесской республике.