В Карачаево-Черкесской республике школьник остался сиротой в результате ДТП

Карачаево-Черкесия

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В ДТП на трассе Майкоп — Зеленчукская 20 августа погибли три человека из одной семьи

ДТП произошло 20 августа около 21:15 на участке 249 км + 200 трассы Майкоп — Зеленчукская Карачаево-Черкесской республики. По предварительным данным, водитель Kia Rio превысил скорость, не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот. В результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и его пассажир. 

В Центральную районную больницу доставили двух несовершеннолетних пассажиров Kia Rio и трое человек из автомобиля УАЗ Патриот. Позднее один из несовершеннолетних скончался, сообщили в инстаграме МВД по Карачаево-Черкесской республике.

Как написало издание «Комсомольская правда», в Kia Rio находилась семья. Погибшим на месте оказались муж и жена, а в больницу доставили их детей. Одного мальчика врачам не удалось спасти.

ДТП смерть

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В Карачаево-Черкесской республике школьник остался сиротой в результате ДТП
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