В Краснодаре отключался свет сразу в трех местах

Утром 21 августа линии электропередач оборвались в Пашковке, а потом на Школьной и на Восточно-Кругликовской

Сразу три крупных подстанции в Краснодаре в первой половине дня были обесточены из-за аварий на линиях электропередач. По оценке Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), без света одновременно пребывали 7300 человек.

Сообщение о первой аварии поступило в ЕДДС в 9:30 утра: вследствие повреждения высоковольтного провода в южной части поселка Пашковский прекратилась подача электроэнергии в дома на улицах Волгоградской, Серегина, Леонида Лаврова, атамана Лысенко, Ярославского, Фадеева и Крупской.

В 11:30 обрыв проводов обесточил ряд домов на улицах Филатова, Школьной, Тихорецкой, Черниговской, Академической и в южной оконечности Восточно-Кругликовской.

А в 11:40 третья авария оставила без света кварталы на Восточно-Кругликовской между улицами 1 Мая и Черкасской.

Впрочем, по сообщениям пресс-службы АО «НЭСК-Электросети», к 14:00 работа энергосетей была восстановлена в полном объеме в местах всех трех аварий.

Предыдущее происшествие с перебоями в подаче электричества случилось в Краснодаре 17 августа. А три обрыва проводов одновременно — не такая уж и редкость: предыдущий такой случай в городе произошел 3 августа.